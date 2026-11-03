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Lidem bez domova chybí zdravotní péče i lékaři. Změňte zákon, volají ošetřovatelé

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  14:00

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Bezdomovcům se zdravotními problémy pomáhají někdy i v zimních noclehárnách (snímek ze Střediska pomoci Vackov). | foto: ČTK

Žijí na ulici a mají zdravotní problémy. Většina z nich se však do nemocnice ani k jinému lékaři nevydá. Často kvůli zanedbané hygieně. Ošetřování přímo na ulici ale výslovně zakazuje zákon. Pro lidi bez domova tak zbývají nízkoprahové ošetřovny, kterých v Česku však funguje jen hrstka.

V některých městech proto pomáhají nezávislé spolky, které za lidmi bez domova docházejí. Jejich práce je ale kvůli platné legislativě v šedé zóně. Vyzývají proto k její úpravě a zavedení terénní medicíny.

„Představte si, že máte bércový vřed, což je chronická otevřená rána na noze, přesněji mezi kolenem a kotníkem. Je to velmi bolestivé a velmi zdlouhavé. Pokud máte štěstí, léčba trvá zhruba šest týdnů. Ale jen za předpokladu, že vám někdo ránu takřka každý den převazuje, můžete se léčit doma a máte stálý přístup k základní hygieně,“ popsala zdravotní sestra první ošetřovny Arcidiecézní charity Praha Karolína Wichová. Právě bércové vředy trápí její pacienty nejčastěji.

Na hraně legislativy proto funguje i spolek Medici na ulici. Členy spolku jsou výhradně studenti medicíny, kteří působí v šesti městech s lékařskou fakultou.

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