V některých městech proto pomáhají nezávislé spolky, které za lidmi bez domova docházejí. Jejich práce je ale kvůli platné legislativě v šedé zóně. Vyzývají proto k její úpravě a zavedení terénní medicíny.
„Představte si, že máte bércový vřed, což je chronická otevřená rána na noze, přesněji mezi kolenem a kotníkem. Je to velmi bolestivé a velmi zdlouhavé. Pokud máte štěstí, léčba trvá zhruba šest týdnů. Ale jen za předpokladu, že vám někdo ránu takřka každý den převazuje, můžete se léčit doma a máte stálý přístup k základní hygieně,“ popsala zdravotní sestra první ošetřovny Arcidiecézní charity Praha Karolína Wichová. Právě bércové vředy trápí její pacienty nejčastěji.
Na hraně legislativy proto funguje i spolek Medici na ulici. Členy spolku jsou výhradně studenti medicíny, kteří působí v šesti městech s lékařskou fakultou.