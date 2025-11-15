Lidé z Krkonoš věřili v záhrobí. Duchařili na seancích v chalupách, líčí etnolog

Cesta z Pece pod Sněžkou | foto: ČTK

Ivan Brezina
  13:00
Hory člověka chytí a nepustí. Dobře to ví etnolog Libor Dušek, který se zabývá tzv. montánní antropologií. Co podle něj spojuje Krkonoše s Hindúkušem? „Je velmi těžké chránit přírodu a zároveň ukočírovat těch 13 milionů lidí, kteří do Krkonoš každoročně přijedou,“ říká v rozhovoru pro Magazín Víkend DNES.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

15. listopadu 2025

Cesta z Pece pod Sněžkou

Hory člověka chytí a nepustí. Dobře to ví etnolog Libor Dušek, který se zabývá tzv. montánní antropologií. Co podle něj spojuje Krkonoše s Hindúkušem? „Je velmi těžké chránit přírodu a zároveň...

15. listopadu 2025

