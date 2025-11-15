Jako etnolog studujete krkonošské rodáky. Co je na nich zajímavého?
Měli bychom znát své kořeny, napojit se na historii místa, kde žijeme. Dějiny se vždycky nějak propisují do současnosti, kterou pak lépe chápeme. Nejdůležitější je to v regionech, kde proběhly zásadní změny. To, co se stalo po roce 1938 a 1945 v Krkonoších, bylo revoluční jak demograficky, tak i kulturně, ekonomicky, politicky, nábožensky. Vyměnilo se 60 procent obyvatelstva.
Nejde o to tleskat Němcům a skličovat se nad jejich vysídlením, ale je důležité znát paměť regionu, protože minulost ovlivňuje naše životy víc, než si myslíme.