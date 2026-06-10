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„Různé děti, různé cesty.“ Lidé protestovali proti ukončení kombinované výuky

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  14:01
Desítky rodičů s dětmi ve středu protestovaly v Praze s cílem vyzvat ministerstvo školství k dialogu o ukončení kombinované výuky. Happening začal pochodem z Vrchlického sadů k Malostranskému náměstí, skončil před budovou ministerstva na Malé straně.
Ministr školství Robert Plaga před hlasováním o důvěře vládě (13. ledna 2026)

Ministr školství Robert Plaga před hlasováním o důvěře vládě (13. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor.
Schůze vlády. Na snímku ministr školství Robert Plaga. (25. května 2026)
Ministr školství Robert Plaga přichází na jednání vlády (23. února 2026)
Ministr školství Robert Plaga na volebním sněmu hnutí ANO (24. ledna 2026)
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Skandovali: „Chceme se učit spolu, neberte nám školu!“. Akci pořádali zástupci soukromé Expediční základní ScioŠkoly. Nedávno ministerstvo rozhodlo ukončit pokusné ověřování takzvané kombinované výuky na základních školách. Tento model kombinuje prezenční a distanční výuku. Pro školu, která střídá on-line výuku s expedicemi, to znamená ukončení provozu ke konci června.

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Zástupkyně školy Michaela Klapková Matúšová řekla, že happening navazuje na otevřený dopis adresovaný ministru školství, pod který organizátoři sbírají podpisy. Cílem je podle ní otevřít dialog s ministerstvem o budoucnosti školy a získat vysvětlení, proč bylo zrušeno pokusné ověřování. Původně mělo ověřování trvat do června 2028. Ministerstvo školství ale na konci května oznámilo, že ho ukončí ke konci tohoto školního roku. Expediční základní ScioŠkola tímto rozhodnutím přišla o právní rámec, ve kterém fungovala.

Klapková Matúšová uvedla, že dopis za několik dnů podpořilo přes 3 700 lidí. Kritizovala také to, že ministerstvo své kroky zdůvodňuje především formálními a právními argumenty. „Máme pocit, že jsme šest let investovali do něčeho, co teď nikoho nezajímá, a přitom my v tom vidíme smysl. A zároveň děti, které u nás byly, v tom vidí smysl taky,“ řekla. Dodala, že spor podle ní není o tom, zda ministerstvo mělo pravomoc pokusné ověřování ukončit, ale zda takový krok dává smysl.

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Poslankyně Renata Zajíčková (ODS), která na happeningu vystoupila, označila postup ministerstva za bezprecedentní. Uvedla, že za svou dlouholetou praxi ve vzdělávání nezažila, aby bylo pilotní ověřování ukončeno tak náhle a bez předchozích konzultací se zapojenými školami. „Považuju to za krok zpátky. Mluvíme o tom, že musíme vzdělávání inovovat a modernizovat, a právě kombinované vzdělávání může přinášet prvky moderního vzdělávání,“ řekla novinářům.

Lidé poté na chodníku před budovou ministerstva křídami psali hesla „Když to funguje, proč to rušit“, „O nás, bez nás“ nebo „Různé děti, různé cesty“. Některé z dětí na Malostranském náměstí vystoupily, přístup školy a výuku si pochvalovaly.

Škola minulý týden podala správní žalobu na rozhodnutí ministerstva, žádá soud o přiznání odkladného účinku.

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Pokusné ověřování kombinované výuky začalo v základních, středních a základních uměleckých školách v reakci na zkušenosti s distanční výukou v době pandemie covidu-19 v únoru 2021. Od letošního ledna se do něj zapojují jen základní a základní umělecké školy, přičemž distanční výuka se nesmí využívat v prvním až třetím ročníku ZŠ. Do pokusného ověřování bylo podle dat ministerstva k letošnímu únoru zapojeno 23 škol.

Střední školy
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