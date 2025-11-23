Lidé v exekucích nevěří demokracii, zjistili vědci. V Česku jich jsou statisíce

Vědci z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se zabývali především tím, jak exekuce ovlivňují postoje k demokracii. Analyzovali postoje přibližně tisíce lidí, z nichž polovina byla v exekuci a druhá tvořila kontrolní vzorek.
Z výzkumu vyplynulo, že lidé v exekuci obecně méně podporují demokracii. „Ještě závažnější je situace u lidí, kteří se do problémů dostali už před rokem 2016. U těchto osob je markantní institucionální odcizení, což ukazuje na ztrátu důvěry v instituce. Podobně je to s nespokojeností politickou,“ uvedl Václav Šmatera ze SYRI a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Průzkum experti dělali v polovině letošního roku. Osoby postižené exekucí rozdělili na dvě části podle toho, zda se jich dotkl novější legislativní rámec, který po roce 2016 značnou část negativních efektů tlumí. Například je regulováno úročení z prodlení u spotřebitelských úvěrů, byla omezena praxe rozhodčích doložek a tak dále.
„I přes tyto změny však historické břemeno přetrvává. Ukazuje se, že ochrana legitimity demokracie vyžaduje především férové a srozumitelné právní prostředí. Celkově lze říci, že kvůli v minulosti platnému právnímu rámci je v ČR o stovky tisíc více lidí, kteří jsou ve vztahu k demokracii a politice silně kritičtí,“ uvedl Šmatera.
Na konci června mělo podle mapy zadlužení, kterou vytvořily Institut prevence a řešení předlužení (IPŘP) a agentura PAQ Research, 606 000 lidí celkem 3,1 milionu exekucí. Vymáhaná částka činila 553 miliard korun.
Před rokem bylo 3,7 milionu exekucí a 632 000 zadlužených mělo splatit 574 miliard korun. V pololetí 2023 exekutoři vymáhali 613 miliard korun v 4,1 milionu řízení od 659 000 zadlužených. V roce 2017 bylo exekucí 4,7 milionu, mělo je 863 000 lidí.