Lidé uvěřili, že když zvolí Stačilo!, budou tu ruské tanky, řekl komunista

Roun, který vedl kandidátku hnutí Stačilo! v Pardubickém kraji, má ambici vystřídat v čele KSČM europoslankyni Kateřinu Konečnou.
Hnutí Stačilo!, za které kandidovali vedle komunistů i sociální demokraté a některé další menší strany, obdrželo ve volbách do Sněmovny 4,3 procenta hlasů a zastoupení v dolní komoře parlamentu nezískalo.
Konečná potvrdila, že nebude kandidovat
Konečná pak dala funkci k dispozici a v pátek iDNES.cz potvrdila, že na konci května už obhajovat funkci nehodlá. „Již v lednu jsem oznámila, že nebudu kandidovat na post předsedkyně KSČM. Přesto si velmi vážím výzev okresních a krajských konferencí, abych nadále pokračovala. Věřím, že cesta spolupráce na levici, kterou jsem se svými kolegy nastolila, bude pokračovat, protože se ukázala jako správná,“ uvedla Konečná.
„Levice bude čím dál více potřebná – zejména taková, která nebude zahleděná do sebe, otřepaných frázích a která nebude postavená na lidech, kteří nedokázali nikdy v ničem uspět,“ dodala europoslankyně.
„Antikomunismus se asi do jisté míry dal očekávat, byť ta síla mě taky překvapila, bylo to dané určitě i tou probíhající válkou na Ukrajině, kdy se prostě spojil příběh antikomunismu a strachu z Ruska a toho, kdy Stačilo! trošku nešikovně vnášelo témata vystoupení z mezinárodních organizací,“ nabídl svůj pohled na příčinu propadu Stačilo!, ke kterému se sociální demokracie přidala, předseda SOCDEM Jiří Nedvěd.
Nedvěd vytkl Stačilo! kandidaturu Bobošíkové
Za hlavní problém označil nesourodost Stačilo! „Jestliže si hnutí Stačilo! vytkne jako jeden z cílů nějakou základní sociální spravedlnost a potom tam má na pozici lídra ve Středočeském kraji člověka, který je úzce spojen s Klausovou ODS v minulosti, tak se to těžko vysvětluje,“ prohlásil Nedvěd v narážce na bývalou europoslankyni Janu Bobošíkovou, která kandidovala v roce 2008 i na Hrad s podporou KSČM. Zabránila tak tomu, aby podpořili Jana Švejnara, a KSČM se ve finále připojila k podpoře Václava Klause.
„To samé, pokud se hnutí Stačilo! identifikuje jako mírové a protiválečné, ale zase v jiném regionu má na čele člověka, který organizuje polovojenské jednotky, tak je to prostě branka do vlastní sítě,“ vyčetl Nedvěd v debatě komunistům a Stačilo!, že v Královéhradeckém kraji se rozhodli vsadit na politika České strany národně sociální Michala Klusáčka. Ten vyzýval ke čtvrtému odboji, když volby nedopadnou dobře. „Čekáme na letošní podzimní volby. Ale pokud nám tyto volby ukradnou, pokud bude jasné, že ve volbách není možné změnit směřování naší země, pak je evidentní, že nazrál čas pro čtvrtý domácí odboj. Za vlast, za pravdu, za budoucnost bez novodobého otroctví,“ řekl Klusáček.
„Je také pravda, ale že sociální demokracie mohla přiskočit dříve, ona naskočila až napodruhé,“ dodal komunista Roun.
Velkou roli hrál ale podle něj v kampani se stupňující se antikomunismus. „Samozřejmě bylo to v době, kdy pokračovala válka na Ukrajině, takže nám bylo dáváno do úst, že podporujeme Rusko, ovšem já se s tím setkávám celou dobu, že jsem proruský a že mi tečou ruble na účet,“ řekl kandidát na nového předsedu KSČM Roun.
Zásadní odliv voličů od hnutí Stačilo! byl podle něj v první den voleb. „Absurdně tito voliči odešli k Motoristům, což samozřejmě nedává smysl. Motoristé měli absolutně jiný program, rozhodně to není strana, která se chce zabývat prosociální politikou,“ prohlásil Roun.