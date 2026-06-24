Každý, kdo hned neví, co se tu stalo, se zarazí. Je to totiž zvláštní pohled. Nejsou tu téměř žádné velké letité stromy a všechny domy mají nové střechy. Většina budov má i novou fasádu a mnohde se sázejí nové stromky. Je to ale nesrovnatelné s tím, co tu bylo před pěti lety.
Právě tehdy se zdejšími pěti obcemi Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a částí města Hodonín prohnalo tornádo. A zůstala po něm totální zkáza.
Dokud člověk makal, rychle mizel bordel a opravovalo se, byli dobrovolníci, tak jsem si to vůbec nepřipouštěl. Ale pak to přišlo.
Františekobyvatel obce Hrušky