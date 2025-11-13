Lidé se loučí s kardinálem Dukou. Vzdávají mu hold u otevřené rakve

Autor:
  12:21
Od čtvrtečního poledne se může veřejnost rozloučit se zesnulým kardinálem Dominikem Dukou. Rakev je až do pátku vystavená v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Pohřeb v katedrále svatého Víta začne v sobotu dopoledne.
Lidé se mohou v kostele Všech svatých na Pražském hradě naposledy rozloučit s...

Lidé se mohou v kostele Všech svatých na Pražském hradě naposledy rozloučit s kardinálem a bývalým pražským arcibiskupem Dominikem Dukou. (13. listopadu 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Lidé se mohou v kostele Všech svatých na Pražském hradě naposledy rozloučit s...
Lidé se mohou v kostele Všech svatých na Pražském hradě naposledy rozloučit s...
Lidé se mohou v kostele Všech svatých na Pražském hradě naposledy rozloučit s...
Lidé se mohou v kostele Všech svatých na Pražském hradě naposledy rozloučit s...
28 fotografií

Lidé Dukovi vzdávají úctu v kostele Všech svatých na Jiřském náměstí Pražského hradu, který se nachází mezi královským palácem a Ústavem šlechtičen.

Kardinál Dominik Duka, emeritní arcibiskup pražský, zemřel nad ránem v úterý 4. listopadu 2025. Letos v říjnu podstoupil akutní operaci, po propuštění do domácí péče byl ale zanedlouho ve vážném stavu znovu hospitalizován. Post pražského arcibiskupa a českého metropolity zastávala v letech 2010 až 2022.

Duka měl velký dar vytvářet přátelství, vzpomíná Mátl. S kardinálem sloužil 25 let

Rekviem a pohřební obřady se budou konat v katedrále sv. Víta v sobotu od 11:00 hodin. Hlavním celebrantem a kazatelem bude pražský arcibiskup Jan Graubner.

Při zádušní mši svaté zazní Requiem b-moll, Op. 89 Antonína Dvořáka, v podání Akademie klasické hudby, úryvek z Bible přednese Jiří Strach. Svého přítele a spolurodáka z Hradce Králové uctí skladbou houslista Jaroslav Svěcený. Do liturgie budou podle mluvčího arcibiskupství zapojeni i další přátelé a blízcí zesnulého. Pohřeb bude přenášet Česká televize.

Měl povahu bojovníka, občas budil rozruch, řekl Graubner o Dukovi

Být pohřben v katedrále sv. Víta je mimořádné privilegium, kterého se za posledních desetiletí dostalo jen pražským arcibiskupům. Na jaře v roce 2017 byl v katedrále pohřben Dukův předchůdce na arcibiskupském stolci, kardinál Miloslav Vlk. Spočinul v prostoru chrámové kaple zvané Nová arcibiskupská, která byla vybudována až s dostavbou katedrály před zhruba sto lety. Tam pravděpodobně bude pohřben i Duka.

Duka byl jediným žijícím českým kardinálem, členem sboru nejvyšších hodnostářů katolické církve jmenovaných papežem, kteří mají právo papeže volit.

Kondolenční kniha je k dispozici od úterý 4. listopadu v recepci arcibiskupského paláce.

Vstoupit do diskuse

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Boj o Bedřišku. Příznivci ostravské kolonie obsadili dům před demolicí, v akci policie

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě ve čtvrtek obsadili jeden z finských domů určený k demolici. Na místě je policie, která zatím nezasahuje. Starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky...

13. listopadu 2025  9:06,  aktualizováno  12:22

Lidé se loučí s kardinálem Dukou. Vzdávají mu hold u otevřené rakve

Lidé se mohou kostel Všech svatých na Pražském hradě naposledy rozloučit s...

Od čtvrtečního poledne se může veřejnost rozloučit se zesnulým kardinálem Dominikem Dukou. Rakev je až do pátku vystavená v kostele Všech svatých na Pražském hradě. Pohřeb v katedrále svatého Víta...

13. listopadu 2025  12:21

Plošné odvody, stanovené kvóty. Německá vláda se dohodla na povinné vojně

Němečtí vojáci se účastní cvičení v Dolním Sasku (17. října 2022)

Německé vládní strany se dohodly na nové podobě vojenské služby. Odvody budou plošné a zákon stanoví i cíle počtů nových rekrutů. Pokud se jich nepodaří dosáhnout, budou moci poslanci Spolkového...

13. listopadu 2025  9:27,  aktualizováno  12:14

Sám byl pětkrát ženatý a nevěru radil zatloukat. Pravda a mýty o Miroslavu Plzákovi

MUDr. Miroslav Plzák během knižního veletrhu Svět knihy v Praze v květnu 2001.

Jeho jméno bylo synonymem pro problémy v manželství. Přesněji řečeno pro řešení komunikačních problémů v manželství. Psychiatr Miroslav Plzák totiž v roce 1964 založil v Praze první linku důvěry v...

13. listopadu 2025  11:47

V Dozimetru vypovídá Šurovský z DPP. Redla jsem neznal, uvedl

Jan Šurovský (DPP)

V korupční kauze Dozimetr hovoří před soudem další svědek. Jan Šurovský působil jako technický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) a z této pozice měl pomáhat tehdejšímu náměstkovi...

13. listopadu 2025,  aktualizováno  11:33

Prezidentovy požadavky už řeší špičky nové koalice. Kritika zní od SPD i Motoristů

Lídři ANO, SPD a Motoristů podepsali koaliční smlouvu a zveřejnili programové...

O požadavku prezidenta Petra Pavla na doplnění programu možné budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů o postoj k ruské válce proti Ukrajině a k navyšování obranných výdajů mají ve čtvrtek jednat špičky...

13. listopadu 2025  11:30

Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli penězům na regionální školství

Místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová (vlevo) a předák školských...

Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Vede je k tomu, že ministerstvo školství nedostalo 3,7 miliardy korun na dofinancování regionálního školství na listopad a prosinec, uvedly.

13. listopadu 2025  11:30

Nákup stíhaček F-35 je rozhodnutá záležitost, prohlásil Havlíček

Letoun F-35A Lightning II Demonstration Team amerických vzdušných sil

Nákup amerických letounů F-35 je rozhodnutá záležitost, je ale třeba udělat vše pro maximální zapojení českého průmyslu. Na konferenci Prague Security Dialogue, kterou pořádá think-tank hnutí ANO...

13. listopadu 2025  11:20

OBRAZEM: Na Špilberku září drak, rytíři i strom poznání s jablkem a hadem

Brněnský Špilberk znovu rozzářily tisíce světel. Po loňském úspěchu se na hrad...

Brněnský Špilberk se proměnil v jediný světelný hrad v Česku. Po loňském úspěchu znovu nabízí magický svět rytířů, princezen a dávných příběhů. Letos přibyly nové instalace i překvapení. Na...

13. listopadu 2025  11:16

Pavel má slušné šance obhájit mandát, ukázal průzkum. Lidé by si přáli i Ebena

Prezident Petr Pavel během setkání se svým slovenským protějškem Peterem...

Ideální prezident je podle Čechů nestranný, čestný, vzdělaný a má reprezentativní vystupování, ukázal průzkum společnosti STEM/MARK. Podle průzkumu by měl prezident Petr Pavel značné šance znovu...

13. listopadu 2025

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Putin mi nic neudělal. Rusko pro nás není hrozba, ale Polsko ano, řekl šéf AfD

Spolupředseda Alternativy pro Německo (AfD) Tino Chrupalla (6. listopadu 2025)

Spolupředseda německé nacionalistické strany Alternativa pro Německo (AfD) Tino Chrupalla prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin mu nic neudělal a Rusko není pro Německo momentálně nebezpečím....

13. listopadu 2025  10:58

Penny odešlo ve věku 232 let. Ve Filadelfii skončila ražba nejmenší americké mince

Schránka prázdných mincí čeká na to, až se z nich stanou poslední centy ražené...

Dlouhý úpadek jedné z nejznámějších mincí světa skončil ve středu ve Filadelfii. Tamní mincovna totiž skončila s ražbou amerického jednocentu. Příčinou byla podle ministerstva financí jeho...

13. listopadu 2025  10:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.