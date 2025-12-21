Voliči SPD tepou Okamuru kvůli Zůnovi. Jsem připraven převzít resorty, říká Rajchl

Ministr obrany Zůna v pátek řekl, že pokládá za nutné hledat optimální cesty podpory napadené země.
„Zůna vám kazí kredit a ubírá voliče,“ reagoval pod sobotním videem Okamury uživatel Lukáš. Podobných komentářů jsou pod příspěvky šéfa SPD desítky.
„Jsem váš volič od počátku, co jste vstoupil do politiky. Před volbami jste sliboval ukončení podpory Ukrajiny. Proč tedy váš kůň na ministerstvu obrany prohlásil podporu Ukrajiny? Jste křivák,“ napsal například Miloš.
„SPD už volit nebudu“
Voliči SPD ohledně Zůny reagují i pod nejnovějším příspěvkem Okamury, který je z nedělního rána. „Co bude s tím Zunou? Nejde, aby byl ve vládě,“ ptá se Josef. „Dobrý den, pane Okamuro, jen jsem vám chtěl říct, že SPD už kvůli panu Zunovi volit nebudu,“ přidal volič SPD Kamil. Další komentující vyzývají Okamuru, aby Zůnu odvolal.
„Postavte se proti Zůnovi! To nesmíte takhle nechat. Vždyť jsme vám věřili,“ tepe Okamuru uživatelka Božena.
„Chápu vaše znepokojení“
Na nespokojenost voličů SPD reagoval v sobotu také předseda PRO Jindřich Rajchl, který je ve Sněmovně právě za Okamurovo hnutí.
„Co se týče tiskové konference, tak otevřeně říkám, že se nepovedla – to nemá cenu jakkoliv okecávat. Chyba se stane – a je férové a chlapské ji přiznat a poučit se z ní, než ji skrývat a bagatelizovat,“ uvedl Rajchl.
Podle jeho slov mu je jasné, že ani jeden jediný volič SPD si nepřeje slyšet, že Česko stojí na straně Ukrajiny.
„Chápu vaše znepokojení, nicméně vás chci ujistit, že pokud by činy nové vlády či ministrů nominovaných za SPD neodpovídaly mému slovu, které jsem vám dal, tak bych byl první, kdo by se velmi hlasitě ozval,“ uvedl dále v příspěvku Rajchl.
Pokud by podle něj taková situace skutečně nastala, tak by již považoval za nevyhnutelné, aby vyslyšel četná přání voličů.
„Abych převzal osobní odpovědnost za řízení kteréhokoliv z těchto resortů, a dokázal vám, že svá slova myslím vážně a že ze svých postojů neslevím na žádné pozici a pod jakýmkoliv tlakem. Ať už politickým či mediálním. Já se těch mediálních lokajů opravdu nebojím,“ dodal předseda hnutí PRO.
SPD vře kvůli slovům jejího ministra Zůny. Peníze na válku nepůjdou, ujišťuje Fiala
Předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala v sobotu na sociální síti X uvedl, že ministr obrany Zůna na páteční tiskové konferenci jen popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy (ODS).
„Politika se nedělá podle titulků ani podle jedné věty vytržené z projevu. Jasně a bez obalu: žádné peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině,“ uvedl v sobotu Fiala. Cílem je podle něj válku co nejrychleji ukončit.