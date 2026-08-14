Sixta pobývá v kempu Almissa, dříve známém jako Galeb, zhruba dva kilometry od centra chorvatského Omiše. Přestože je podle něj nyní situace klidnější, hasiči ještě během pátku dohašovali ohniska za okolními horami.
Kde přesně se teď nacházíte a jaká je tam aktuální situace?
Jsem v Omiši v kempu Almissa, dříve se jmenoval Galeb. Je to asi dva kilometry od centra. Teď už je situace dobrá, oheň je uhašený. Ještě během dne tady ale létala hasicí letadla a dohašovala místa za horami, kde to znovu vzplálo. Celé dopoledne tady létala a hasila zbytky požáru.
Jak jste se o požáru dozvěděl? Dostali jste nějaké oficiální varování?
Vůbec nic. Normálně jsme spali a probudil nás rachot a silný vítr. V kempu najednou nastala strašná panika. Byla vidět červená záře, takže to nešlo přehlédnout. Když se v jednu ráno probudíte, vůbec nevíte, co se děje. Vidíte někde oheň a můžete si klidně myslet, že hoří nějaká hala kousek od kempu. Pak jsem viděl lidi, jak šílí. Každý balil a snažil se co nejrychleji odjet.
Nikdo nám nic neřekl. Nikdo nepřišel, nezaklepal na auto a neřekl: Dejte pozor, hoří, taková a taková je situace. To je podle mě strašně špatně. Kdyby někdo lidem řekl, že se nemusí bát, že je situace pod kontrolou a mohou zůstat v autech, možná by ta panika vůbec nenastala.