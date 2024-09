Lidé očekávají, že je provedu volbami. Je to tlak, říká influencer Lukefry

Navázat na dvacetiminutové video o evropských volbách youtuber Lukefry před těmi podzimními zatím neplánuje. „Poslední dva až tři roky jsou v podstatě supervolební, já se vždy snažím dávat předvolebním videím přidanou hodnotu a něco vysvětlovat. Tady zásadní edukace není, třeba o významu senátu jsem v předchozích videích mluvil. Pak už by zbyl jen bizár,“ vysvětluje.

Politika i bizár. Jak byste někomu, kdo vaše videa nezná, přiblížil svoji

tvorbu?

V zahraničí se tomu říká infotainment, to znamená kombinace zábavy a informací, faktů. Z žurnalistického hlediska by se to nejblíže dalo přirovnat k velmi odlehčenému komentáři.

Zkrátka se snažím téma, ať už je politické nebo společenské, pojmout napůl vážně, napůl nevážně. Trochu ho odlehčit, využívat popkulturní narážky, ironii, sarkasmus, různé prostřihy. Ale zároveň tam zkusit zachovat i informační hodnotu a něco skrz to předat.

Jaká je o politická videa zájem ve srovnání s ostatními?

Já si myslím, že u mě už jsou na ně lidé tak zvyklí, že paradoxně jsou to většinou úspěšnější videa. Už jsem mnohokrát slyšel z různých stran, že je lidé před volbami tak trošku očekávají. Což na mě popravdě vzbuzuje tlak, který nevím, jestli je úplně příjemný.

Lidé čekají, že já nebo Kovy k tomu uděláme video, a že zkrátka budeme průvodci tématem. Je to na jednu stranu hezké, vážím si toho, ale na druhé straně je to tlak.

Co vás potom motivuje je pořád dělat?

Mě to téma prostě baví, baví mě sledovat společenskou situaci, baví mě analyzovat tu politickou. Moje tvorba je obecně poskládaná na tom, že tvořím věci, které mě samotného baví sledovat. Mám rád spoustu politických late night shows, v podstatě jediné podcasty, které poslouchám, jsou politické komentáře.

Není to zase tak, že bych v tom byl ponořený a neřešil nic jiného, ale zajímám se o to, a proto se politika prolíná i do mojí tvorby. Teď těch voleb bylo hodně, ale většinou, když se něco podobného blíží, se na to těším.

Nikdy jsem neprojevil podporu kandidátovi

Jaké reakce na politická videa chodí?

Víceméně dobré, ale velmi záleží, co a o kom člověk řekne. Některé politické strany a jejich představitelé mají svoji základnu shovívavější a jsou schopni kritiku nebo humor vůči kandidátovi více přijímat. Pak jsou tu trochu vyhrocenější skupiny, které to berou hůře a reakce bývají ostřejší.

Snažíte se ve videích být vyvážený?

Snažím, nikdy jsem ve svých politických videích neprojevil podporu žádnému kandidátovi. A v okamžiku, kdy jsem se proti někomu vymezil, tak to bylo pouze tehdy, kdy zásadním způsobem překračoval morální hodnoty, podle kterých žiji, věřím jim a jsou pro mě zásadní.

Pak to je důvod, proč jsem schopen se vůči někomu vymezit a říct, že je určitým rizikem. Ale nikdy jsem nekritizoval na základě jiného názoru na nějaké politické téma – to mi přijde nevhodné. Každý z nás to může cítit trochu jinak a dokud se pohybujeme na bázi faktů, je to v pořádku.

V posledním videu o eurovolbách jste dost kritizoval Filipa Turka, někteří lidé v komentářích vám to vyčetli. Neškodí vám takové vymezování se?

Pokud bych měl přemýšlet o tom, jaká slova se budou líbit, tak trochu ztratím sám sebe. Vymezil jsem se proti němu čistě na základě toho, co už bylo právě za hranicí mých morálních hodnot a přišlo mi, že je určitým způsobem riziko.

Stojím si za tím a udělal bych to, i kdyby se jednalo o jakékoliv jiného kandidáta z politického spektra, který by z mého pohledu překračoval hranice podobným způsobem.

Jak vnímáte zájem mladých lidí, kteří vaše videa primárně sledují, o

politické dění?

V posledních letech se podle mě trošku zvyšuje, což potvrzují i nějaká data. V průzkumu STEMu po evropských volbách jsme viděli zvýšený zájem mladé generace o volby, ty měli nakonec i vyšší účast, než se předpokládalo.

Takže vidíme, že se obecně mladí lidé trochu více zajímají a samozřejmě mají svá konkrétní témata, která jsou pro ně citlivá a slyší na ně více.

Velkým tématem je bytová krize

Zmínil byste nějaké?

Velkým tématem je určitě bytová krize. Také budoucnost ve stylu udržitelnosti a ochrany životního prostředí, i když zde máme náznaky dat, že se o tom radši mluví a ve finále to není tak rozhodující téma. A hodně skloňovaným tématem je školství, což jsme viděli převážně v covidové době.

Věnují se politici těmto tématům?

Občas vidíme nějaký více či méně populistický názor nebo líbivé gesto, kdy se snaží určitá politická strana přilákat voliče z téhle cílové skupiny. Ale jinak tady prakticky není nikdo, kdo by skutečně dbal na mladou generaci.

Viděli jsme to i při evropských volbách, kdy se průměrný věk kandidátů opět vyšplhal vysoko nad čtyřicet let a jen minimum jich bylo pod třicet. Některé strany považovaly za kandidáta pro mladé voliče člověka, kterému bylo kolem čtyřiceti. To je určitý odraz zájmu stran o mladé voliče – kdyby je nejmladší generace, její názory a témata, skutečně zajímaly, na kandidátkách to musí být vidět.

Jak důležitou roli na trase mezi mladými lidmi a politikou hrají sociální sítě?

Obrovskou, ale to můžeme dát jakékoliv téma, nahradit politiku úplně čímkoliv jiným, sociální sítě zkrátka změnily pravidla hry. Dneska trošku určují tempo a témata, o kterých se mluví nebo naopak nemluví. Je to zkrátka řídící ekosystém a rozhodně udávají směr i v případě politiky.

Vyzýval jste své fanoušky k účasti u evropských voleb, chystáte se to

zopakovat?

Jednoznačně, dlouhodobě jsem v tomhle aktivní. Na jednu stranu neodsuzuji, když se někdo rozhodne nejít volit, je to taky forma vyjádření názoru. Ale za mě je možnost volit obrovská svoboda a příležitost, které bychom si měli vážit, protože ve spoustě států to možné není.

My tu možnost projevit svůj názor máme a přijde mi zkrátka škoda ji nevyužít. To je hlavní věc, co se snažím akcentovat – běžte volit a projevte svůj názor, ať už je jakýkoliv.

Zmínil jste, že jste nikdy žádnou stranu nebo politika nepodpořil. Dostal

jste nějaké nabídky od politiků?

Něco přišlo, ať už přímo či nepřímo a byly to i nepřímé nabídky typu neformální setkání. Popravdě jsem je všechny odmítl v okamžiku, kdy to pro mě neznamenalo, že se takhle setkám s politiky z různých spekter. Na takové nabídky jsem přistoupil, ale setkání jeden na jednoho jsem vždy odmítl. A placené spolupráce taky, i když nějaké nabídky přišly.

Celé to je neorané pole

Jak se díváte na to, když někteří influenceři podpoří konkrétní politiky?

Dělo se to třeba u prezidentských voleb. Tam jsme to viděli hodně. Je to hrozně zajímavá otázka, na kterou pravidelně debatuji se studenty na středních a vysokých školách, protože na ni neexistuje správná odpověď.

Celé to je neorané pole. Podle mě je to v pořádku, ale trochu narážíme na mantinely, že na to možná není česká společnost připravena ze strany mediální gramotnosti.

Je rozdíl, když to udělá obyčejný lifestylový influencer, a když to udělám já. Ačkoliv nejsem novinář a nepovažuji se za něj, moje tvorba to místy může připomínat a v očích spousty lidí můžu mít novinářský aspekt, a tím pádem automatičtější důvěryhodnost. Kterou bych konkrétní podporou tak trochu zneužil a současně ztratil.

Vyhovuje mi možnost mluvit s voliči na všech stranách spektra, kteří mají jiné politické názory. Mám obrovskou svobodu se bavit se všemi a když řeším nějaké téma, vyslechnou mě a nemám u někoho automatickou stopku.

V okamžiku, kdybych se postavil za nějakého kandidáta, měl bych nálepku, že mu dělám politiku. Byla by to moje diskreditace a z osobního hlediska i omezení pro nějaké následné debaty.