Sex handicapovaných. První edukační video bourá tabu a pomáhá

Tomáši Pikovi ve čtrnácti letech zjistili Friedrichovu ataxii, kvůli níž mu odumírají končetiny v těle a která se postupem času zhoršila natolik, že ho po několika letech upoutala na vozíček.

„O problematiku sexuálního života handicapovaných jsem se začal zajímat v době, kdy mi bylo nějakých jednadvacet let a dostal jsem se do Jedličkova ústavu,“ uvedl Tomáš.

Nejprve využíval služeb prostituce a po pobytu v Jedličkově ústavu se začal zajímat o sexuální asistenci. Té využil zatím pouze jednou, myslí si však, že sexualita je naprosto normální součást života.

Podle Tomáše je každé video o tématu sexu lidí na vozíčku přínosem. S tím souhlasí i ředitel Centra Paraple David Lukeš, který je sám vozíčkářem 17 let.

Sexuální polohy mužů s ochrnutím

„Tohle tu chybělo“

„Každá informace je v tomhle ohledu přínosná. Není to video jen pro lidi na vozíčku, ale také pro jejich partnery, kteří chtějí mít s handicapovaným partnerem nějaký intimní vztah a neví jak na to, nebo je to pro ně velmi citlivá otázka,“ popsal Lukeš. On sám v dokumentu vystupuje.



Čtyřicetiminutový film nese název Partnerské vztahy, sex a rodičovství a je rozdělen do sedmi kapitol. „Velmi citlivou a důstojnou formou přibližuje intimitu a sexuální praktiky vozíčkářů, jak žen, tak i mužů. Zároveň prezentuje, že lidé po poranění míchy mohou žít ve srovnatelné kvalitě partnerského i rodinného života jako před ochrnutím,“ představuje dokument Česká asociace paraplegiků.



Kromě praktických rad samotných vozíčkářů a jejich svědectví obsahuje materiál i komentáře lékařů a specialistů z oboru.

Podle autorky scénáře Zdeňky Faltýnkové bylo toto téma vždy tabuizované. „Nyní mají lidé po poranění míchy se všemi pomůckami možnost žít téměř stejným stylem života jako ostatní a téma partnerských vztahů a sexu k tomu samozřejmě patří. A vždycky k tomu patřila, jen se o tom nemluvilo.Teď už je ale doba zralá na to, aby se o tom otevřeně hovořilo, i díky legalizaci sexuální asistence u nás,“ říká autorka dokumentu.

Film je zdarma k dispozici na DVD a flash discích v České asociaci paraplegiků. Ta jej zároveň po jednotlivých kapitolách publikuje postupně na svém youtube kanálu. Celý film tam zveřejnění 6. května. Vznik dokumentu podpořilo ministerstvo zdravotnictví.

Sexuální polohy žen s ochrnutím