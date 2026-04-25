Zahrada Strakovy akademie se opět otevřela veřejnosti, Babiš láká na výstavu

Zájemci mohou každou sobotu až do 28. října opět navštívit zahradu Strakovy akademie. Shlédnout v ní mohou i novou stálou venkovní expozici s názvem Cesta republiky, kterou v sobotu zahájil premiér Andrej Babiš.
Slavnostní zahájení venkovní výstavy „Cesta republiky“ za účasti premiéra...

Slavnostní zahájení venkovní výstavy „Cesta republiky“ za účasti premiéra Andreje Babiše. Zahrada u Strakovy akademie bude otevřena každou sobotu pro veřejnost. (25. dubna 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Za našeho minulého působení jsme dokončili rekonstrukci této budovy a nechali jsme zrekonstruovat i tuto zahradu,“ řekl premiér. Dodal, že k návštěvě zahrady a nové výstavy, jejíž panely jsou symbolicky umístěny v lipové aleji, zve lidi z celé republiky.

„Výstava nabídne návštěvníkům ucelený a srozumitelný přehled moderních dějin v prostředí historické zahrady moderní interaktivní formou,“ uvedla vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha. Úřad podle ní připravuje i další aktivity, které o sobotách představí práci jednotlivých ministerstev. Na zahradě také vykvetou rostliny v barvách české trikolory, doplnila.

Výstava, jejíž obsah měl na starosti historik umění Jaroslav Sojka, sestává z několika digitálních panelů. Podle Sojky obsahově vychází z expozice v budově České národní banky a zahrnuje textové informace, obrazový materiál, nahrávky či interaktivní kvíz. Expozice je zaměřena pouze na období od vzniku první republiky, starším dějinám se nevěnuje. Je k dispozici v češtině a angličtině.

Tematické bloky výstavy se věnují první republice, válečným a poválečným letům, období Pražského jara a normalizace, sametové revoluci, vzniku samostatné České republiky i nejnovějším dějinám státu. Součástí expozice jsou také kapitoly věnované státním symbolům, významným osobnostem a historickým budovám úřadu vlády.

Úřad také plánuje pokračovat v sochařské galerii Cesta diplomacie, jejíž první a zatím jediná socha Lev s vlčicí od Adama Fejfara v zahradě přibyla v roce 2021 a další jsou v plánu. Zahrada sídla vlády se veřejnosti v sezoně otevírá několik let, loni se jí podle informací úřadu vlády prošlo 10 137 návštěvníků.

Zahrada na Kosárkově nábřeží je veřejnosti otevřena každou sobotu od 10:00 do 18:00, vstup je zdarma.

