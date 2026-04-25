„Za našeho minulého působení jsme dokončili rekonstrukci této budovy a nechali jsme zrekonstruovat i tuto zahradu,“ řekl premiér. Dodal, že k návštěvě zahrady a nové výstavy, jejíž panely jsou symbolicky umístěny v lipové aleji, zve lidi z celé republiky.
Jak studenty s modrou krví vystřídala vláda. Příběh Strakovy akademie
„Výstava nabídne návštěvníkům ucelený a srozumitelný přehled moderních dějin v prostředí historické zahrady moderní interaktivní formou,“ uvedla vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha. Úřad podle ní připravuje i další aktivity, které o sobotách představí práci jednotlivých ministerstev. Na zahradě také vykvetou rostliny v barvách české trikolory, doplnila.
Výstava, jejíž obsah měl na starosti historik umění Jaroslav Sojka, sestává z několika digitálních panelů. Podle Sojky obsahově vychází z expozice v budově České národní banky a zahrnuje textové informace, obrazový materiál, nahrávky či interaktivní kvíz. Expozice je zaměřena pouze na období od vzniku první republiky, starším dějinám se nevěnuje. Je k dispozici v češtině a angličtině.
Do Strakovky za sportem i na masáže. Co nabízí Úřad vlády svým zaměstnancům
Tematické bloky výstavy se věnují první republice, válečným a poválečným letům, období Pražského jara a normalizace, sametové revoluci, vzniku samostatné České republiky i nejnovějším dějinám státu. Součástí expozice jsou také kapitoly věnované státním symbolům, významným osobnostem a historickým budovám úřadu vlády.
Úřad také plánuje pokračovat v sochařské galerii Cesta diplomacie, jejíž první a zatím jediná socha Lev s vlčicí od Adama Fejfara v zahradě přibyla v roce 2021 a další jsou v plánu. Zahrada sídla vlády se veřejnosti v sezoně otevírá několik let, loni se jí podle informací úřadu vlády prošlo 10 137 návštěvníků.
Zahrada na Kosárkově nábřeží je veřejnosti otevřena každou sobotu od 10:00 do 18:00, vstup je zdarma.