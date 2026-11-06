Poslanci v pátek dokončili druhé čtení novely, která přinese změny v doplňkovém penzijním spoření. Právě do ní Schillerová navrhla daňové zvýhodnění v pátek přidat.
Poslanec opoziční ODS Vojtěch Munzar připomněl, že v roce 2020 ministerstvo financí v čele se Schillerovou navrhovalo zcela zrušit odpočet úroků ze základu daně z příjmů. Vadí mu věkové omezení, podle nějž by v zákoně vůbec být nemělo.
Druhé čtení dokončili poslanci napočtvrté
Druhé čtení návrhu se poslancům podařilo dokončit až napočtvrté. „Chci to prosadit, chci, aby to začalo fungovat,“ řekla ve Sněmovně Schillerová.
Šéfka poslanců ANO Taťána Malá předtím prosadila, aby Sněmovna přednostně projednala plány zdravotních pojišťoven na rok 2026 a právě změny v doplňkovém penzijním spoření.
Ty mají zvýšit motivaci ke vstupu do fondů. „Lepší penzijko bude znamenat prakticky okamžitou a citelnou pomoc pro čtyři miliony střadatelů, kteří si spoří ve třetím pilíři,“ řekla tento týden ministryně financí za ANO Alena Schillerová.
Díky lepšímu penzijku si průměrný Čech zvýší úspory na důchod o celý milion korun v dnešních cenách. „Místo současných 600 tisíc korun bude mít za 35 let uspořeno 1 640 000 korun,“ uvedla ministryně financí.
Vláda navrhuje zvýšit podporu penzijního spoření pro mladé klienty a snížit poplatky, které si mohou penzijní společnosti účtovat. Návrh počítá také s koncem transformovaných fondů za deset let. Novinky mají začít platit od příštího roku.
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Průměrný Čech si svoje úspory na stáří zvýší o milion, řekla Schillerová
Zákon sníží poplatky odváděné penzijním společnostem u většiny typů fondů. Zruší se u nich poplatek za výkonnost a pro poplatek za správu se stanoví strop 0,5 procenta. Jedinou výjimkou jsou alternativní fondy, u nichž se pravidla poplatků nemění.
Schillerová označila za klíčové, aby lidé vstupovali do systému v co nejnižším věku.
K vládnímu návrhu změn v doplňkovém penzijním spoření předložili poslanci téměř pět desítek pozměňovacích návrhů.
Michal Zuna a další opoziční poslanci navrhli, aby si lidé mohli v rámci dlouhodobého investičního produktu nově spořit také v bitcoinech. Návrh se týká pouze této kryptoměny.
„Nemyslím si úplně, že je to vhodný produkt na stáří. Jsem konzervativní člověk,“ komentovala nápad spořit v bitcoinech Schillerová.
Odmítla i návrh, se kterým přišli poslanci Starostů a nezávislých, aby klienti mohli přecházet od doplňkového penzijního spoření do dlouhodobého investičního produktu.
Piráti navrhují jednorázový příspěvek státu na spoření na penzi. Jednou z podmínek by byl věk střadatele do 40 let. Navrhují také povinný příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření nebo dlouhodobý investiční produkt, který by dorovnal vlastní příspěvek zaměstnance až do výše dvou procent jeho hrubé mzdy.
Lidovci chtějí zvýšit měsíční příspěvek státu o 50 korun za každé vyživované dítě. Návrhy opozice ale mají malou šanci na úspěch.
Sněmovna potemněla na půl hodiny, opozice znovu marně zkoušela sesadit Okamuru
Dolní komoru parlamentu předtím zasáhl výpadek elektřiny, který postihl část Prahy. Jednání muselo být přerušeno a přestaly fungovat také přístupové karty pro politiky, zaměstnance Sněmovny i novináře. V budově fungovalo pouze nouzové osvětlení. Výpadek trval přibližně půl hodiny.
„Stáhněte ten zákon, do té doby se ve Sněmovně normálně jednat nebude,“ řekl předtím v narážce na vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků předseda poslanců ODS Marek Benda.
Jeho kolega, šéf ODS Martin Kupka, zase ve Sněmovně varoval vládu před tím, aby se pokusila prosadit sektorovou daň pro banky.
„Hrozí dalších 4:36,“ tvrdil Kupka v narážce na projednávání zrušení poplatků v prvním čtení a na hlasování, které se tehdy konalo v sobotu ráno ve 4:36.
Dramatická prohlášení politiků ODS přicházejí v době, kdy volební model agentury NMS ukázal, že občanští demokraté oslabili na 10,5 procenta.
Opozice v pátek ani napočtvrté neprosadila doplnění programu o návrh na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela Sněmovny. Pokusila se o to už v úterý, ve středu a ve čtvrtek.