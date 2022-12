Dobročinnost byla letos rekordní, na Ukrajinu dali Češi čtyři miliardy korun

Ochotu lidí na vlastní kůži poznala i paní Oksana, která utekla před válkou na Ukrajině právě do Česka. „Probouzí mě zvuk raket. Všichni běží na chodbu a čekají. Myslím na to, že nechci, aby mě moje dcera viděla umírat. Nebo že bych přežila, ale ona ne. Že bych se musela dívat, jak umírá. Nemáme na výběr. Prcháme před válkou do Katovic a poté do Česka. Každý den začíná s nadějí. S nadějí, že válka skončí, Ukrajina zvítězí a my se vrátíme domů,“ vzpomíná paní Oksana na den, kdy opustila svůj domov.