Oslavy 17. listopaduSledovat další díly na iDNES.tv
Ohledně požadavků, které organizátoři nedělní demonstrace vznesli na vládu, Pavel řekl, že lidé mohou vyjádřit jakýkoliv názor. „Je legitimní, aby se tím vláda zabývala. Je to odrazem reputace celé vlády,“ podotkl.
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Na nedělním protestu na pražské Letné se podle organizátorů shromáždilo 350 tisíc až 450 tisíc lidí, a šlo tak zřejmě o největší demonstraci v Česku od konce roku 1989. Premiér Andrej Babiš (ANO) už řekl, že nezvažuje, že vyhoví požadavkům spolku Milion chvilek na odvolání předsedy SPD Tomia Okamury z čela Sněmovny a na zbavení SPD ministerstva obrany. Demonstrace se konala primárně kvůli záměru vlády zrušit poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas, ani u tohoto bodu Babiš nemíní uhnout.
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Prezident Pavel také v úterý pro Českou televizi řekl, že vláda nemůže svůj program uplatňovat beze změny a nereagovat na názory občanů. Na Letné podle něj zaznělo mnoho podnětů k diskusi.
Apeloval na Čechy
Nepřítomnost premiéra Andreje Babiše (ANO) na oslavách označil za jeho rozhodnutí a upozornil, že účast není povinná. Premiér je na pracovní cestě v Izraeli. Zároveň premiérovu cestu na Blízký východ hájil. „Rozhodně návštěvu Izraele nepovažuji za únik nebo něco zbytečného. Téma, o kterém tam jedná, je velice aktuální,“ řekl Pavel. Babiš chce v Izraeli jednat o možném pořízení systémů protivzdušné obrany, podle prezidenta by takový krok byl pro Česko žádoucí.
Na Národní třídě také poznamenal, že lidé by si neměli idealizovat minulost a věřit, že před rokem 1989 bylo lépe. Zároveň apeloval na Čechy, aby pečovali o demokracii v zemi.
„Tu dobu jsem zažil, můžu srovnávat a můžu férově říct, že v čem žijeme dnes, je výrazně lepší, než co bylo dříve,“ řekl prezident ke srovnání současné situace a komunistického režimu. Zdůraznil, že se zemi nedaří špatně a že je ve světě respektovanější, než byla před rokem 1989.
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„Řekl bych, že je lidskou vlastností nevážit si dobrého bydla. Čím déle žijeme v bezpečí, komfortu, dostatku, fungujících službách, tím více to považujeme za samozřejmé,“ uvedl.
Pavel také upozornil, že demokracii nelze považovat za samozřejmost. „Demokracie nikdy není perfektní a nikdy nebude. Záleží na nás všech, kolik pozornosti jí budeme věnovat. Pokud ji necháme zakrnět, bude špatná,“ řekl. Zdůraznil, že demokracie přináší také odpovědnost a povinnosti.
Češi zatím dokážou spory řešit
Prezidentův příchod provázel potlesk a skandování jeho jména, ale i pískání některých přítomných. Pavel novinářům řekl, že věří, že spory nebudou charakteristické pro dnešní den a že si lidé půjdou atmosféru na Národní třídě spíš užít.
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Ocenil přitom, že Češi zatím dokážou spory mezi sebou řešit kultivovaně. Do země se podle něj zatím nepřeneslo zhoršení situace, které je patrné v jiných částech Evropy.