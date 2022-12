Do českých měst se po covidu vrací tradice vánočního pohoštění pro potřebné

Štědrovečerní večeři pro 200 lidí bez přístřeší chystají třeba v karlínském Azylovém domě sv. Terezie pracovníci Arcidiecézní charity Praha. Vánoční oběd dostanou zase například klienti Armády spásy v nízkoprahovém denním Centru sociálních služeb Bohuslava Bureše v Praze 7.

Smažený řízek s bramborovým salátem i vánoční cukroví budou na Štědrý den servírovat k obědu lidem bez domova pracovníci nízkoprahového centra Samaritán v Olomouci, které provozuje Charita Olomouc. V Olomouci žije na ulici podle odhadu odborníků zhruba 300 bezdomovců.

„Štědrodenní“ rozlévání polévky od 11:00 na Kampě pak pořádá Městská část Praha 1 s místními spolky a sdruženími. Středisko sociálních služeb Praha 1 zároveň pořádá také štědrodenní oběd pro seniory v Malostranské besedě. Pozvaní senioři z Prahy 1, kteří by trávili svátky jinak o samotě, tak zde mohou oslavit Vánoce.

Vánoční pohoštění chystají i na jiných místech mimo metropoli. Například v Boskovicích na náměstí budou opět rozdávat tradiční polévku pro chudé i bohaté. Také na akci s názvem Společné Vánoce v Jablonci dostanou na Štědrý den lidé bez domova a sociálně slabí teplé jídlo.

Na pražském Staroměstském náměstí si mohli dát lidé rybí polévku od dosluhujícího primátora Zdeňka Hřiba již včera. Mezi zájemci byli lidé bez domova, turisté ze zahraničí i Češi. „Tato tradice je důležitá. Je to o tom, že by ve vánočním čase nikdo neměl být o hladu nebo sám,“ řekl Hřib, který se v rámci události oblékl do bílého kuchařského oděvu.

Dříve se akce pořádala tradičně 24. prosince. Na Štědrý den však někteří lidé drží půst. „Proto vedení města rozlévání polévky přesunulo na 23. prosince, aby se vyšlo vstříc všem,“ vysvětlil Hřib.