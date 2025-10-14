Závěť jako charita. Lidé bez dědiců darují miliony, bylo mezi nimi i „Wintonovo dítě“

Miroslava Sloupová
  16:55
Každý rok propadne státu majetek lidí bez dědiců, kteří nesepsali závěť, v hodnotě zhruba čtvrt miliardy korun. Většina z nich poslední vůli odkládá, protože o ní nechce za svého života přemýšlet. Přitom právě tento krok by mohl zachránit ohrožené děti, podpořit kulturu či chránit přírodu.
SIr Nicholas Winton

SIr Nicholas Winton | foto: 2media

Přelom září a října proto patří Měsíci dobročinné závěti, který má upozornit, že odkázat část úspor na dobrou věc je jednodušší, než se zdá. Díky tomuto kroku české nadace získávají miliony korun ročně. Mezi dárci bylo také „Wintonovo dítě“.

Některé příběhy končí tichým gestem, které má ale sílu změnit životy druhých. Jeden takový napsala Eva Nekolová, která po celý svůj život podporovala handicapované děti.

Podpora pro Naše dítě

V roce 2023 v požehnaném věku 96 let zemřela, její pomoc k nim směřuje dál. V závěti rozdělila své úspory mezi osm charitativních organizací včetně Nadace Naše dítě, které odkázala částku přes milion korun.

„Paní Eva Nekolová se narodila v roce 1927 na pražském Žižkově, kde prožila celý svůj život. Vychovala ji babička, zatímco její maminka musela pracovat, protože otec je opustil brzy po jejím narození. Vlastní děti s manželem nikdy neměla. Možná proto už za svého života podporovala charitativní organizace včetně Nadace Naše dítě,“ sdělila mluvčí této organizace Zuzana Šafářová.

Časté tak je, že člověk, který pomáhal nějaké organizaci už za života, pomůže i závětí. „Pro nás to neznamená pouze finanční podporu, ale je to především závazek, abychom splnili přání dárce zlepšit budoucnost znevýhodněným dětem,“ říká Iva Kozáková, ředitelka Nadace Naše dítě. Ta funguje už od roku 1993.

Vše zjistí notář a dluhy platit nemusím. Nejčastější mýty kolem dědictví

Štědrých dárců, kteří myslí v závěti na charitu, přibývá. „Ročně takto obdržíme zhruba 10 milionů korun. Od doby zahájení naší činnosti je to už přes 400 milionů,“ zdůrazňuje Monika Kofroňová, mluvčí Měsíce dobročinné závěti z koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje na 44 nadací. V závěti jim finance či majetek odkazují jak pravidelní dárci, tak lidé, kteří dříve žádnou nadaci nepodporovali.

Mezi letošní největší dárce patří Miloslava Nováková z Prahy, která svým odkazem v hodnotě více než šest milionů korun podpořila programy Výboru dobré vůle.

Nadaci Olgy Havlové tak umožnila posílit činnost více než padesáti organizací, které poskytují služby seniorům. Například Diecézní charita v Brně nakoupila pro své klienty elektricky polohovatelná lůžka a matrace proti proleženinám. Dobročinná organizace Diana Třebíč zase získala příspěvek na auto pro obsluhu seniorů s omezením pohybu z odlehlých oblastí Vysočiny.

Lékaři bez hranic mohli díky tomuto daru zajistit péči například lidem na Ukrajině, kteří se v důsledku války potýkají s posttraumatickým syndromem, nebo dětem v Jižním Súdánu sužovaným těžkou podvýživou.

Mladí lidé v Česku věří, že něco zdědí. Raději na to však nespoléhají

Další významný dar odkázal ve své závěti Tom Schrecker. Před smrtí v nacistických plynových komorách se zachránil díky svým příbuzným a zejména díky siru Nicholasi Wintonovi.

Jeho pátým vlakem zachraňujícím většinou židovské děti z protektorátu odjel v červnu 1939. V roce 2014 se rozhodl přesídlit natrvalo zpět do Prahy, kde se podílel na vzniku Dynamického klubu přátel České filharmonie. Prostřednictvím této platformy podporoval hudebníky už za svého života a po své smrti v květnu 2024 je díky odkazu 16 milionů korun v závěti podporuje i dál.

Státu propadne čtvrt miliardy

Pokud člověk nemá žádného dědice ani před koncem svého života nesepsal závěť, jeho majetek automaticky přechází do vlastnictví státu. Každý rok se jedná přibližně o 250 milionů korun. Část této sumy přitom může přímo podpořit neziskové organizace v jejich činnosti. A nezáleží na tom, o jak velký dar se jedná. „Nejsou to jen velké dary, které pro nás mají velký význam. Moc děkujeme každému, který nám odkáže i jednotky tisíc korun,“ uvádí Kofroňová.

Nad možností zahrnout do své závěti odkaz dobročinné organizaci přemýšlí podle aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK pro Český výbor pro UNICEF téměř čtvrtina respondentů (24 procent).

Počet sepsaných závětí přitom každoročně narůstá. Jen v loňském roce jich notáři sepsali téměř 30 tisíc. Přesto míra informovanosti o darování ze závěti zůstává nízká. Pouze 19 procent všech respondentů zmíněného průzkumu uvedlo, že vědí, jak tato forma darování funguje.

Wintonova skromnost nám komplikovala příběh, říká tvůrce muzikálu o záchraně dětí

„Mnoho lidí má pocit, že sepsání závěti je složité nebo že by tím nějak ochudili své blízké. Ve skutečnosti to tak není a dar ze závěti nemusí být ani v rozporu se zájmy rodiny. Naopak, závěť může být osobitý způsob, jak po sobě zanechat stopu,“ vysvětluje Kofroňová.

V průběhu Měsíce dobročinné závěti nabízí řada nadací proplacení notářského poplatku za sepsání závěti, který zpravidla činí tři tisíce korun. „Sepsání závěti není nic složitého. Již sepsanou závěť je možné také kdykoliv jednoduše změnit nebo zrušit. Pokud člověk uvažuje o tom, že do své poslední vůle zahrne i dobročinnou organizaci, stačí ji kontaktovat a ona mu poradí, jak dále postupovat,“ vysvětluje advokátka Michaela Štuksová, která již několik let pomáhá na Lince právní pomoci Nadace Naše dítě.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky....

Prezident Madagaskaru uprchl ze země, moc převzala armáda

Armáda v úterý převzala vládu nad Madagaskarem a rozpustila senát spolu s ústavním soudem, zatímco sněmovna bude nadále zasedat. Zemi bude řídit rada složená z členů armády a četnictva spolu s...

14. října 2025  9:41,  aktualizováno  17:04

Závěť jako charita. Lidé bez dědiců darují miliony, bylo mezi nimi i „Wintonovo dítě“

Každý rok propadne státu majetek lidí bez dědiců, kteří nesepsali závěť, v hodnotě zhruba čtvrt miliardy korun. Většina z nich poslední vůli odkládá, protože o ní nechce za svého života přemýšlet....

14. října 2025  16:55

Na silnicích ubude kamionů, minerálka ze skladu zamíří přímo k zákazníkům

Zjednodušení logistiky při přepravě a potenciál dalšího růstu podniku. To jsou hlavní cíle nové haly, kterou v úterý společnost Mattoni 1873 otevřela ve svém závodě v Mnichově na Mariánskolázeňsku....

14. října 2025  16:53

Lecornu ve Francii bojuje o život vlády, navrhl pozastavení důchodové reformy

Francouzský premiér Sébastien Lecornu v úterý navrhl pozastavení kontroverzní důchodové reformy z roku 2023 až do příštích prezidentských voleb. Při svém proslovu v parlamentu také zákonodárcům...

14. října 2025  16:51

Šestá evropská země zařazuje F-35 do výzbroje. Belgie slaví přílet prvních strojů

První tři vyrobené letouny F-35A belgických vzdušných sil přistály v pondělí na své nové mateřské základně poblíž Florennes. „Dnes píšeme dějiny,“ konstatoval náčelník belgické obrany Frederik...

14. října 2025  16:40

Komunisté po debaklu řeší, co bude dál. Ztratí se bez funusu, líčí exposlanec Dolejš

Premium

Komunisté po volebním debaklu hnutí Stačilo!, za které kandidovali, řeší, co budou dělat dál. Někdejší dlouholetý předseda KSČM Vojtěch Filip věří, že se strana na politické mapě udrží, a připomíná,...

14. října 2025  16:24

RECENZE: Vypelichaný svůdník. Táborský hraje Casanovu nad duchcovským hrobem

Miroslav Táborský společně s Kateřinou Holánovou v pražském Divadle Palace divákům nabídli pohled na poslední etapu života svůdníka Giacoma Casanovy. I díky jejich souhře vzniklo příjemné a...

14. října 2025  16:15

Rohlík se sýrem či šunkou stále vládne svačinám školáků, odhalil průzkum

Navzdory měnícím se trendům ve stravování a rostoucímu důrazu na zdravější potraviny zůstává rohlík se sýrem či šunkou nejoblíbenější svačinou českých dětí na prvním stupni základních škol. Cena...

14. října 2025  16:02

Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky

Z Mariánských Lázní ujel odpoledne nákladní vagon. Zastavit se jej podařilo až v Plané u Mariánských Lázní. Doprava na trati stála téměř tři čtvrtě hodiny. Událostí se zabývá policie.

14. října 2025  16:01

V EU ustoupili od „šmírovací“ směrnice, Dánové se ale návrhu nechtějí vzdát

Hlasování o sporném návrhu Evropské komise, takzvané chat control se nakonec odsouvá. Napříč Evropskou unií totiž nezískal dostatečnou podporu. Legislativa měla sloužit jako ochrana dětí před...

14. října 2025  15:54,  aktualizováno  15:58

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Dozorce odsoudili za týrání vězeňkyně. Riskujeme životy, ale nemáme zastání, bědovali

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové se přiklonila k rozhodnutí Ústavního soudu a uznala vinnými dozorce, kteří za nevhodné chování připoutali vězeňkyni ve věznici ve Světlé nad...

14. října 2025  15:51

Před soudem s Dozimetrem opět vypovídal Dovhomilja. Popsal dělení peněz

V úterý bylo na programu hlavního líčení v kauze Dozimetr pokračování výpovědi Pavla Dovhomilji. Ten nyní před soudem působí jako svědek. V pondělí Dovhomilja vypovídal několik hodin. Přiznal, že si...

14. října 2025,  aktualizováno  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.