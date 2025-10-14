Závěť jako charita. Lidé bez dědiců darují miliony, bylo mezi nimi i „Wintonovo dítě“

Přelom září a října proto patří Měsíci dobročinné závěti, který má upozornit, že odkázat část úspor na dobrou věc je jednodušší, než se zdá. Díky tomuto kroku české nadace získávají miliony korun ročně. Mezi dárci bylo také „Wintonovo dítě“.
Některé příběhy končí tichým gestem, které má ale sílu změnit životy druhých. Jeden takový napsala Eva Nekolová, která po celý svůj život podporovala handicapované děti.
Podpora pro Naše dítě
V roce 2023 v požehnaném věku 96 let zemřela, její pomoc k nim směřuje dál. V závěti rozdělila své úspory mezi osm charitativních organizací včetně Nadace Naše dítě, které odkázala částku přes milion korun.
„Paní Eva Nekolová se narodila v roce 1927 na pražském Žižkově, kde prožila celý svůj život. Vychovala ji babička, zatímco její maminka musela pracovat, protože otec je opustil brzy po jejím narození. Vlastní děti s manželem nikdy neměla. Možná proto už za svého života podporovala charitativní organizace včetně Nadace Naše dítě,“ sdělila mluvčí této organizace Zuzana Šafářová.
Časté tak je, že člověk, který pomáhal nějaké organizaci už za života, pomůže i závětí. „Pro nás to neznamená pouze finanční podporu, ale je to především závazek, abychom splnili přání dárce zlepšit budoucnost znevýhodněným dětem,“ říká Iva Kozáková, ředitelka Nadace Naše dítě. Ta funguje už od roku 1993.
|
Vše zjistí notář a dluhy platit nemusím. Nejčastější mýty kolem dědictví
Štědrých dárců, kteří myslí v závěti na charitu, přibývá. „Ročně takto obdržíme zhruba 10 milionů korun. Od doby zahájení naší činnosti je to už přes 400 milionů,“ zdůrazňuje Monika Kofroňová, mluvčí Měsíce dobročinné závěti z koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje na 44 nadací. V závěti jim finance či majetek odkazují jak pravidelní dárci, tak lidé, kteří dříve žádnou nadaci nepodporovali.
Mezi letošní největší dárce patří Miloslava Nováková z Prahy, která svým odkazem v hodnotě více než šest milionů korun podpořila programy Výboru dobré vůle.
Nadaci Olgy Havlové tak umožnila posílit činnost více než padesáti organizací, které poskytují služby seniorům. Například Diecézní charita v Brně nakoupila pro své klienty elektricky polohovatelná lůžka a matrace proti proleženinám. Dobročinná organizace Diana Třebíč zase získala příspěvek na auto pro obsluhu seniorů s omezením pohybu z odlehlých oblastí Vysočiny.
Lékaři bez hranic mohli díky tomuto daru zajistit péči například lidem na Ukrajině, kteří se v důsledku války potýkají s posttraumatickým syndromem, nebo dětem v Jižním Súdánu sužovaným těžkou podvýživou.
|
Mladí lidé v Česku věří, že něco zdědí. Raději na to však nespoléhají
Další významný dar odkázal ve své závěti Tom Schrecker. Před smrtí v nacistických plynových komorách se zachránil díky svým příbuzným a zejména díky siru Nicholasi Wintonovi.
Jeho pátým vlakem zachraňujícím většinou židovské děti z protektorátu odjel v červnu 1939. V roce 2014 se rozhodl přesídlit natrvalo zpět do Prahy, kde se podílel na vzniku Dynamického klubu přátel České filharmonie. Prostřednictvím této platformy podporoval hudebníky už za svého života a po své smrti v květnu 2024 je díky odkazu 16 milionů korun v závěti podporuje i dál.
Státu propadne čtvrt miliardy
Pokud člověk nemá žádného dědice ani před koncem svého života nesepsal závěť, jeho majetek automaticky přechází do vlastnictví státu. Každý rok se jedná přibližně o 250 milionů korun. Část této sumy přitom může přímo podpořit neziskové organizace v jejich činnosti. A nezáleží na tom, o jak velký dar se jedná. „Nejsou to jen velké dary, které pro nás mají velký význam. Moc děkujeme každému, který nám odkáže i jednotky tisíc korun,“ uvádí Kofroňová.
Nad možností zahrnout do své závěti odkaz dobročinné organizaci přemýšlí podle aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK pro Český výbor pro UNICEF téměř čtvrtina respondentů (24 procent).
Počet sepsaných závětí přitom každoročně narůstá. Jen v loňském roce jich notáři sepsali téměř 30 tisíc. Přesto míra informovanosti o darování ze závěti zůstává nízká. Pouze 19 procent všech respondentů zmíněného průzkumu uvedlo, že vědí, jak tato forma darování funguje.
|
Wintonova skromnost nám komplikovala příběh, říká tvůrce muzikálu o záchraně dětí
„Mnoho lidí má pocit, že sepsání závěti je složité nebo že by tím nějak ochudili své blízké. Ve skutečnosti to tak není a dar ze závěti nemusí být ani v rozporu se zájmy rodiny. Naopak, závěť může být osobitý způsob, jak po sobě zanechat stopu,“ vysvětluje Kofroňová.
V průběhu Měsíce dobročinné závěti nabízí řada nadací proplacení notářského poplatku za sepsání závěti, který zpravidla činí tři tisíce korun. „Sepsání závěti není nic složitého. Již sepsanou závěť je možné také kdykoliv jednoduše změnit nebo zrušit. Pokud člověk uvažuje o tom, že do své poslední vůle zahrne i dobročinnou organizaci, stačí ji kontaktovat a ona mu poradí, jak dále postupovat,“ vysvětluje advokátka Michaela Štuksová, která již několik let pomáhá na Lince právní pomoci Nadace Naše dítě.