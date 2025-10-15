Pravici zvedá kdekdo. I Fiala, Rakušan či Clintonová, hájil šéf Svobodných Turka

  17:29
Českou politickou a mediální scénu v posledních dnech zahlcuje dění okolo nominanta na post ministra zahraničí v nově nastupující vládě, a to Filipa Turka. V diskusi na stanici CNN Prima News se do sebe ohledně jeho kontroverzních skutků a vyjádření pustili poslankyně Starostů a nezávislých (STAN) Pavla Pivoňka Vaňková a předseda Svobodných Libor Vondráček. Ten v pořadu ukázal fotky Petra Fialy a Víta Rakušana se vztyčenou pravicí.

„Pro mě to zapadá do nějakého způsobu vyjadřování a chování Filipa Turka dlouhodobě. Protože jestli je to člověk, který měl podezření na násilí na ženách, který zvedá tu svoji pravičku hodně vysoko, má problém s tím, že osočuje jiné rasy, je xenofob, rasista, tak je to věc, která nepatří k vládnímu představiteli a ministru zahraničních věcí,“ řekla v diskusním pořadu 360° Pivoňka Vaňková na dotaz ohledně dostatečné věrohodnosti obvinění proti Turkovi.

Následně zkritizovala Vondráčka za to, že se takového člověka veřejně zastává.

„Představme si, že vyjede (Filip Turek) někam na summit nebo na setkání se zahraničními partnery. Vždyť už je toho v zahraniční plný mediální svět. Smějou se nám, jakého nominanta tady máme. Jsou z toho zděšení a stejně tak jsou zděšení lidé v naší republice,“ řekla poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková.

Podezření z hanobení rasy i podněcování k nenávisti. Turkovu kauzu vyšetřuje policie

„Zachytit člověka při nevhodně zdvižené pravici lze i u jiných osob,“ odvětil lídr Svobodných a ukázal poslankyni Starostů fotografie představitelů končící vlády se zvednutou pravou rukou. „Je to Petr Fiala a jsou tam i zvednuté ruce Víta Rakušana. I Hillary Clinton a mnoho dalších bylo zachyceno v takové situaci. Ale Muskovi a Turkovi se to nepromíjí.“

„Tohle je opravdu ubohé. Takhle se zvedá pravička při hlasování v Poslanecké sněmovně. Dovíte se to, až tam budete sedět,“ důrazně odmítla jeho argumentaci poslankyně.

Čestný prezident hnutí Motoristé sobě a kandidáta na šéfa ministerstva zahraničí se dostal do hledáčku médií kvůli zveřejněnému článku Deníku N, jenž zveřejnil článek ohledně Turkových nenávistným příspěvkům na sociálních sítích.Týkat se měly výroků s rasistickým, homofobním nebo sexistickým významem.

Jsme důležitý článek, řekl Turek v garáži a popřál si k narozeninám. Kauzy odmítá

Turek se podle policejního vyšetřování vedle nenávistných příspěvků dopustil před osmi lety nebezpečnému vyhrožování vůči zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Za stěrač auta mu dal obrázek šibenice, na střeše vozu se našla i velká lovecká nábojnice. Pražští kriminalisté tehdy řešili případ jako vyhrožování s rasovým podtextem.

Volební štáb SPD. Libor Vondráček. (4. října 2025)
Pavla Pivoňka Vaňková, poslankyně STAN.
Filip Turek při jednání poslaneckého klubu Motoristé sobě
Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem. (13. října 2025)
7 fotografií
Vláda schválila převod pozemků, příprava odmítané gigafactory může pokračovat

Vláda dnes schválila dlouho připravovaný převod státních pozemků v okolí plánovaného podnikatelského parku v Dolní Lutyni na Karvinsku. Krok, který sjednocuje vlastnictví v celé lokalitě, má umožnit...

15. října 2025  15:54

Americké dodávky Ukrajině bude platit už polovina zemí NATO. Vyslyšely Hegsetha

Více než polovina spojeneckých zemí oznámila, že se chce zapojit do iniciativy označované jako PURL, což jsou dodávky amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu, za které platí země Severoatlantické...

15. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:46

