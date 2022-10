Nejsme nic, čeho se musíte bát. LGBT+ podporují lidé napříč společností

Ještě před začátkem demonstrace na lavičce kousek od pódia sedí ve vlajce zahalená účastnice Alex. U nohou má batoh a je v hovoru se starší paní, která se hned odvrací. „Mě se neptejte, já tam nechci být,“ říká, zatímco Alex trochu nesměle začíná vyprávět, proč přišla: „Tady v Praze jsem na akci ještě nebyla a teď mám čas, tak jsem chtěla. Musíme dělat, co můžeme. Lidi bojují, jsou ve vězení, ve dvanácti zemích jsou pořád popravovaní...“

Alex Nemusíte z nás mít strach

S nenávistnými komentáři, a dokonce i fyzickým útokem, má osobní zkušenost: „Jednou se na mě tři kluci snažili i zaútočit. Měla jsem na batohu odznáčky, teď už je tam nemám,“ popisuje dívka a dodává, že z nepříjemné situace se jí podařilo utéct. „Mám zkušenost z karate a krav magy, takže jsem věděla, co dělat. Křičela jsem a utíkala. Ale ne každý to ví,“ krčí rameny s tím, že doufá, že se něco změní.

„Tady v Česku byste ještě řekla, že jsme v pohodě. Ale nejsme,“ dodává smutně. Na otázku, co by vzkázala čtenářům, říká, že LGBT+ lidé – lidé jako ona – nejsou nic, čeho se ostatní musí bát.

„To, že jsme jiní, neznamená, že z nás musíte mít strach. Já třeba odmalička koukám na hetero páry, a sama hetero nejsem. Na druhou stranu to taky nebude fungovat,“ vzkazuje.

Účastnice Alex přišla zahalená ve vlajce. (26. října 2022)

Tomáš Ti, co nejvíc křičí, mají sami problém

Vlaječky a odznáčky rozdává usměvavý Tomáš s duhovou stuhou kolem krku. S bývalým partnerem založili organizaci Příběhy zítřka, protože je pro ně téma přirozeně důležité. Podporují děti z duhových rodin i dětských domovů, zvláště těm hendikepovaným. „Jádro je pomoc všeobecně dětem, ale tyto aktivity jsou k tomu přidružené,“ vysvětluje. Na akcích, jako je Prague Pride, se tyto rodiny a návštěvníci potkávají.

„Počkejte, já vám řeknu přesně, proč tu jsme. Napsal jsem si to,“ usmívá se, zatímco kolem prochází slečna, která má zájem o jednu z vlajek. „Bude to stovka, za vlajku nebo odznáček. Chcete platit hotově, kartou nebo QR kódem? Výtěžek jde na podporu organizací LGBT+ na Slovensku,“ vysvětluje obratem Tomáš. Když se zájemkyni zdá cena příliš vysoká a odchází, zase se obrací zpátky, aby odpověděl na otázku: „Lidem, kteří šíří nenávistné komentáře, bych vzkázal, že jsou idioti.“

Říká také, že na Slovensku je teď větší zájem o podporu a neziskovky potřebují z něčeho fungovat. Pak cituje z pracovního chatu mediálně vděčný popis: „Přispěním na tento projekt pomůžete slovenským organizacím, které jsou na straně LGBT+ a nyní se soustředí na psychickou podporu nejen zasažených skupin, ale i široké veřejnosti.“

„Jakoukoliv agresí si lidé hlavě léčí vlastní problémy. Většinou ten, kdo nejvíc řve, toho se to nejvíc týká,“ shrnuje. „Ale společnost je na dobré cestě, aby se dostala do nějaké rovnováhy, ale to nebude ze dne na den, to je jasné,“ dodává.

Jak pak říká, jemu samotnému se nestaly věci, které by mu nějak ublížily. I on však zažil případy netolerance: „Když jsem se přestěhoval do Prahy, šel jsem ve žlutých kalhotách a někdo po mně hodil bagetou, protože si myslel, že je to moc ‚gay‘. Ale myslím, že je to hlavně o tom, jak se s tím člověk vypořádá. Když je ve vás zakotvený strach, lidé to vycítí a podle toho reagují,“ poznamenává Tomáš s tím, že právě v tomto kontextu jsou někdy až životně důležité organizace, které lidem s vnitřním strachem pomáhají.

Tomáš z organizace Příběhy zítřka na akci společně s dalšími dobrovolníky prodával vlajky a odznáčky. „Výtěžek jde na podporu LGBT+ lidí na Slovensku,“ vysvětloval. (26. října 2022).

Šárka a Vláďa Podpora se nás týká. Lidsky i osobně

Na shromáždění přišli také manželé Šárka a Vláďa. Šárka se hned usmívá: „Moc rádi vám řekneme, proč jsme přišli,“ říká. „Chceš začít?“ kývá směrem k o dvě hlavy vyššímu Vláďovi, který trochu nesměle vrtí hlavou.

„Žijeme v jedenadvacátém století. Homofobie už by neměla existovat,“ ujímá se Šárka obratem slova a Vláďa přikyvuje. „To, co se stalo těm dvěma klukům, co se děje ve světe, ale i v České republice – to je jedním slovem strašné,“ doplňuje.

„Jsme tu, abychom podpořili LGBT+, ale týká se nás to i osobně. Já nejsem úplně heterosexuální, je mi to jedno. Ale mám úžasného a krásného manžela,“ usmívá se na něj Šárka. Souhlasí, že události posledních dní se jich dotýkají nejen lidsky, ale také osobně.

„Je čas na změnu,“ zdůrazňuje Vláďa. „Na světě by to nemělo být jenom snesitelné.“ Šárka doporučuje, že každý by se měl raději zamyslet sám nad sebou a řešit svoje problémy: „Ne to, kdo má koho rád,“ dodává.

Šárka a Vláďa. „Týká se nás to nejen osobně, ale i lidsky,“ říkají s tím, že by nikdo neměl řešit orientaci druhých.(26. října 2022).

Edita Aby si můj syn mohl vybrat

Na kraji davu poslouchá hudbu usměvavá trojice žen s batoletem v kočárku. Dítě svírá v ruce jednu z duhových vlajek, které prodávali dobrovolníci. „Chci, aby si mohl vybrat, jak bude žít,“ říká Edita, která s sebou přivedla také svou kamarádku a její maminku, a ukazuje na svého synka v kočárku.

Doplňuje, že měla štěstí na pokrokového lékaře, který chápe rozdíl mezi pohlavím a genderem a který zdůraznil, že její chlapeček je kluk biologicky, ale v dospělosti si samozřejmě bude moct gender vybrat.

„Vy jste si vybrala strašně liberální pár,“ směje se maminka Editiny kamarádky.

Všechny tři jsou v dobré náladě a dodávají, že si organizátoři měli pořídit větší reproduktory, aby na kraji davu bylo lépe slyšet. „Atmosféra je příjemná, i když je to celkově smutné setkání,“ krčí rameny Edita.

„Chci, aby si můj syn mohl vybrat,“ říká Edita (vpravo), která s sebou přivedla kamarádku a její maminku. (26. října 2022).

Barbora a Karolína Jsme tu za dobrou věc

Vraťme se ještě na začátek. Před startem akce u stanu s nápisem Prague Pride stojí organizátorky v reflexních vestách, které se ochotně představují. Jmenují se Barbora a Karolína.

„Jsem tu, protože je to správný. Kdybych nebyla dobrovolník, tak jsem tady s ostatními za dobou věc. Je to osobní téma, které se mě týká,“ říká Barbora. Má však strach, že útok v bratislavském klubu přilil olej do ohně. „Obzvlášť pro ty, kteří uvažují stejně jako útočník. Policie na Twitteru zveřejnila, že zatkla někoho, kdo k facebookové události akce sdílel nenávistný komentář. Pro ně může být útočník něco jako vzor,“ obává se.

Karolína ji však doplňuje: „Na druhou stranu já věřím tomu, že ten útok by mohl být zlom. Přirovnala bych to k tomu, jaký měla dopad smrt George Floyda na hnutí Black Lives Matter. Bratislavský útok by mohl být poslední kapka pro LGBT+ hnutí. Konečně by to lidé mohli vnímat jako něco seriózního,“ doufá, že ze situace by mohly vzejít i pozitivní věci.

Zvlášť lidé s malými dětmi by podle nich problematiku LGBT+ neměli odsuzovat, protože nikdy neví, s jakou orientací jejich dítě vyroste. „To, že se s tím nepotýkají teď, neznamená, že to nepřijde,“ dodává Karolína, podle které je mladá generace už mnohem tolerantnější. A to i vlivem sociálních sítí. „Vzkázala bych lidem, aby otevřeli oči. Koukejte kolem sebe a nevnímejte pouze nějaké střípky z pseudonovin,“ uzavírá.

Po zbytek demonstrace mladé ženy chodí kolem a sledují, zda je všechno v pořádku a jestli někdo něco nepotřebuje. Kolem sedmé odhadují počet lidí zhruba na tisícovku. „Prosím, nezveřejňujte mou fotku. Nevím, co by na to řekli kolegové mého přítele,“ žádá nakonec Karolína.