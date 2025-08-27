V Česku přibývá ročně kolem šesti nových pacientů s leukémií na 100 tisíc obyvatel. V přepočtu to znamená, že s touto diagnózou žije zhruba 50 lidí z každých sto tisíc. „Díky cílené léčbě klesá úmrtnost a pacienti se začínají dožívat podobného věku jako jejich vrstevníci bez nemoci,“ vysvětluje profesor a přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky Michael Doubek z Fakultní nemocnice Brno.
Nemoc nejčastěji zasahuje starší lidi, hlavně muže. Se stárnutím populace proto případů přibývá. „Je to velká zátěž nejen pro nemocné a jejich rodiny, ale i pro zdravotnictví. Nestačí jen léčit, musíme myslet i na to, jak pacienti s nemocí žijí,“ dodává Doubek u příležitosti Světového dne chronické lymfocytární leukemie, který připadá na 1. září.
Donedávna byla hlavní léčbou chemoterapie. Tu dnes ve velké míře nahrazují moderní cílené léky, které umí nemoc výrazně zpomalit a pacientům přinášejí lepší vyhlídky.
„V hematologii se často stává, že co bylo včera nemožné, může už zítra pomáhat pacientům v běžné praxi. Máme k dispozici nové cílené léky, které prokazatelně zlepšily výsledky. Velký význam v této oblasti mají klinické studie potvrzující účinnost a bezpečnost inovativních terapií. Účast v nich je pro pacienty často jedinou cestou, jak se k dané léčbě dostat,“ říká lékař Martin Šimkovič z Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Právě cílená terapie dokáže být velmi účinná, přináší ale i nové komplikace. U 30 % pacientů se během prvních tří let objeví nežádoucí účinky, kvůli nimž musí léčbu ukončit.
„Proto je potřeba spolupráce více odborníků – kardiologů, gastroenterologů a dalších, aby byla léčba co nejbezpečnější,“ vysvětluje lékařka Anna Panovská z brněnské fakultní nemocnice.
Problém ale je, že část pacientů se k moderní léčbě kvůli omezené úhradě od pojišťoven ani nedostane. Fixní terapie je drahá hned na začátku, kontinuální zase přináší náklady každý rok. „Výzvou je najít takovou cestu, aby se moderní léky dostaly k co nejvíce lidem, kteří je potřebují,“ dodává Panovská.
Česká stopa ve světě
Kromě léčby však zásadní roli hraje i diagnostika, konkrétně ta molekulární. Lékařům umožňuje odhadnout, jak se nemoc může vyvíjet, a podle toho nastaví nejvhodnější léčbu. Jedním z nejdůležitějších vyšetření je analýza mutací v genu TP53, které bývají spojené s horším průběhem onemocnění a slabší reakcí na terapii.
Velký podíl na tom, že se tato vyšetření stala součástí rutinní praxe, mají čeští vědci z Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Jako první popsali význam mutací v TP53 genu pro prognózu pacientů. Jejich práce se staly základem mezinárodních doporučení a dnes i certifikují laboratoře v zahraničí. To proto, aby výsledky testů byly spolehlivé a srovnatelné.
Brněnští odborníci navíc vedli rozsáhlou mezinárodní studii, která se zaměřila na velmi citlivou detekci i drobných leukemických klonů s mutacemi v TP53.
Jejich poznatky mají přímý dopad na každodenní péči. Pomáhají lékařům rozhodnout, která léčba má pro konkrétního pacienta největší šanci na úspěch a zároveň mu přinést co nejdelší a nejkvalitnější život.