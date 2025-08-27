Život s leukemií už nebývá krátký. Pacientů přibývá, ale kvalita jejich života roste

Veronika Pitthardová
  10:02
Ještě před pár lety znamenala diagnóza chronické lymfocytární leukemie (CLL) pro pacienty především strach z blížící se smrti. Dnes se díky moderní léčbě mnoho z nich dožívá stejného věku jako jejich zdraví vrstevníci. Pacientů ovšem přibývá a potýkají se i s otázkou, jak prožít co nejkvalitnější život. Odborníci se shodují, že právě to je nyní největší výzvou.
Snímek krevního nátěru ze světelného mikroskopu indikující leukémii.

Snímek krevního nátěru ze světelného mikroskopu indikující leukémii. | foto: Profimedia.cz

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
V laboratoři Fakultní nemocnice Brno provádí výzkum leukemie s využitím...
V laboratoři Fakultní nemocnice Brno provádí výzkum leukemie s využitím...
Experimentální místnost laboratoře Fakultní nemocnice Brno, kde se provádí...
5 fotografií

V Česku přibývá ročně kolem šesti nových pacientů s leukémií na 100 tisíc obyvatel. V přepočtu to znamená, že s touto diagnózou žije zhruba 50 lidí z každých sto tisíc. „Díky cílené léčbě klesá úmrtnost a pacienti se začínají dožívat podobného věku jako jejich vrstevníci bez nemoci,“ vysvětluje profesor a přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky Michael Doubek z Fakultní nemocnice Brno.

Nemoc nejčastěji zasahuje starší lidi, hlavně muže. Se stárnutím populace proto případů přibývá. „Je to velká zátěž nejen pro nemocné a jejich rodiny, ale i pro zdravotnictví. Nestačí jen léčit, musíme myslet i na to, jak pacienti s nemocí žijí,“ dodává Doubek u příležitosti Světového dne chronické lymfocytární leukemie, který připadá na 1. září.

Buňky přeprogramujeme na zabijáky nádoru. Lékař o zrádných nemocích krve

Donedávna byla hlavní léčbou chemoterapie. Tu dnes ve velké míře nahrazují moderní cílené léky, které umí nemoc výrazně zpomalit a pacientům přinášejí lepší vyhlídky.

„V hematologii se často stává, že co bylo včera nemožné, může už zítra pomáhat pacientům v běžné praxi. Máme k dispozici nové cílené léky, které prokazatelně zlepšily výsledky. Velký význam v této oblasti mají klinické studie potvrzující účinnost a bezpečnost inovativních terapií. Účast v nich je pro pacienty často jedinou cestou, jak se k dané léčbě dostat,“ říká lékař Martin Šimkovič z Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Právě cílená terapie dokáže být velmi účinná, přináší ale i nové komplikace. U 30 % pacientů se během prvních tří let objeví nežádoucí účinky, kvůli nimž musí léčbu ukončit.

Honzík byl šťastný, že konečně může mezi děti. Jenže leukémie se vrátila

„Proto je potřeba spolupráce více odborníků – kardiologů, gastroenterologů a dalších, aby byla léčba co nejbezpečnější,“ vysvětluje lékařka Anna Panovská z brněnské fakultní nemocnice.

Problém ale je, že část pacientů se k moderní léčbě kvůli omezené úhradě od pojišťoven ani nedostane. Fixní terapie je drahá hned na začátku, kontinuální zase přináší náklady každý rok. „Výzvou je najít takovou cestu, aby se moderní léky dostaly k co nejvíce lidem, kteří je potřebují,“ dodává Panovská.

Česká stopa ve světě

Kromě léčby však zásadní roli hraje i diagnostika, konkrétně ta molekulární. Lékařům umožňuje odhadnout, jak se nemoc může vyvíjet, a podle toho nastaví nejvhodnější léčbu. Jedním z nejdůležitějších vyšetření je analýza mutací v genu TP53, které bývají spojené s horším průběhem onemocnění a slabší reakcí na terapii.

Lékaři jako krejčí. Díky nové metodě odhalí problémové buňky dřív, než se projeví

Velký podíl na tom, že se tato vyšetření stala součástí rutinní praxe, mají čeští vědci z Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno. Jako první popsali význam mutací v TP53 genu pro prognózu pacientů. Jejich práce se staly základem mezinárodních doporučení a dnes i certifikují laboratoře v zahraničí. To proto, aby výsledky testů byly spolehlivé a srovnatelné.

Brněnští odborníci navíc vedli rozsáhlou mezinárodní studii, která se zaměřila na velmi citlivou detekci i drobných leukemických klonů s mutacemi v TP53.

Jejich poznatky mají přímý dopad na každodenní péči. Pomáhají lékařům rozhodnout, která léčba má pro konkrétního pacienta největší šanci na úspěch a zároveň mu přinést co nejdelší a nejkvalitnější život.

Ve vilkové čtvrti v Náchodě v noci někdo zapálil auto, policie hledá svědky

Kriminalisté prověřují pondělní noční požár osobního auta v Náchodě. Zjistili, že vůz kdosi podpálil. Žádají proto veřejnost o pomoc. Auto je zcela zničené, podle odhadu vyšetřovatelů je škoda 60...

27. srpna 2025  9:57

Do filmových Benátek míří Geislerová s Otcem, čeká se i polemika o Gaze

Nejen filmem budou žít Benátky, kde novinka italského režiséra Paola Sorrentina nazvaná La Grazia ve středu zahájí 82. ročník mezinárodního festivalu. Pořadatelé musí počítat i s politickými akcemi,...

27. srpna 2025  9:56

