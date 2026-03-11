Dozvuky Vystrčilovy cesty? Lety politiků včetně prezidenta nově schvaluje premiér

V souvislosti s repatriačními lety z Blízkého východu minulý týden sklidil předseda Senátu Vystrčil z řad vládní koalice kritiku za let do Itálie, kde podpořil paralympioniky. Uvedl tehdy, že let měl předjednaný a den předem ho konzultoval s ministerstvem obrany, které nemělo výhrady.
Vystrčila z paralympiády v Itálii přivezl zpět policejní minibus
Podle aktualizovaných zásad letecké přepravy ústavních činitelů se předsedovi Poslanecké sněmovny, předsedovi Senátu a prezidentovi nadále poskytuje letecká přeprava v souvislosti s výkonem funkce bezúplatně. Leteckou přepravu ústavních činitelů zabezpečuje ministerstvo obrany.
Speciál pro Vystrčila. Místo repatriace Čechů míří letoun na paralympiádu