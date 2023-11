Vojačka Lenka bojuje s rakovinou. Na její léčbu jdou miliony od veřejnosti i vojáků

„Je to obrovská hrdinka s velkým srdcem, která by se pro druhé rozdala. V době covidu byla jedním z prvních dobrovolníků v domově důchodců. Nikdy neváhala pomoct komukoliv, kdo to v jejím okolí potřeboval. S partnerem plánovala svatbu a miminko. Bohužel místo vytouženého děťátka přišla rakovina,“ říká Petra Kubíková, zakladatelka sbírky, Lenčina kamarádka, která bývala také letuškou.

Sbírka, kterou založila na platformě Donio, kde se nedávno podařilo vybrat rekordních sto milionů korun na léčbu malého Martínka, zaznamenala za 24 hodin obrovský zájem. I přes to, že do konce zbývá 59 dnů, je cílová částka 4,5 milionu korun vybrána a peníze neustále přiskakují.

„Ta částka je jen základ. Léčba bude velmi drahá, Lenka bojuje v těžké fázi nemoci. Sbírka běží dál a my všichni děkujeme veřejnosti za pomoc. Každá koruna navíc pak bude využita na výzkum a léčbu nemoci pro další onkologické pacienty,“ vysvětluje Petra potřebu peněz pro nákladnou, onkologickou léčbu.

Díky štědrosti má šanci na život

„S velkou pokorou a vděčností z celého srdce děkuji všem laskavým dárcům, kterým není můj osud lhostejný. Jsem ohromena neskutečnou rychlostí s kterou byla finanční částka shromážděna. Díky vaší štědrosti mi byla dána šance na život,“ řekla redakci iDNES.cz Lenka, která za pár dní odjíždí na specializovanou kliniku do Německa.

Do pomoci a sbírky se zapojila nejen veřejnost a vojáci, ale i armádní špičky, například vrchní praporčík Peter Smik. „Když jsem jí zhruba před rokem přestal vídat na palubách našich letounů, říkal jsem si, že je asi někde na kurzu. Na kurzu nikde bohužel nebyla a není. Před týdnem mi zavolal její partner, můj kámoš. A už dlouho jsem neměl takové slzy na krajíčku. Lenka právě teď bojuje svůj nejtěžší zápas v životě. S nemilosrdnou rakovinou,“ píše na sítích voják, kterého sleduje přes 12 tisíc fanoušků. Zároveň vyzval k pomoci a přispění na sbírku.

Léčba byla zahájena, ale nezafungovala

Zákeřná nemoc přišla nenápadně. Lenka si před rokem nahmatala bulku na břiše, se kterou šla k lékaři v domnění, že jde o běžný tukový útvar. Histologické vyšetření přineslo zdrcující výsledek. Metastáze maligního melanomu, nejagresivnější a nejsmrtelnější formu rakoviny kůže.

Vyšetření ukázala mnohočetné metastáze v podkoží, plicích, pohrudnici, podbřišnici, vaječnících. Okamžitě byla zahájena moderní biologická léčba, která ale nezabrala a přinesla další komplikace, včetně rozsáhlého zánětu střev.

Přes veškerou péči a snahu ošetřujících lékařů jsou v tuto chvíli vyčerpané veškeré možnosti onkologické léčby v České republice. V Německu však pro Lenku existuje obrovská naděje. Jedná se o personalizovanou onkologickou terapii tumor infiltrujících lymfocytů (TIL) a také o léčbu pomocí onkolytických virů. Tyto terapie jsou cílené právě na pacienty, u kterých vše ostatní selhalo a mají výborné výsledky.

Tato zahraniční léčba bohužel není krytá žádnou z českých zdravotních pojišťoven, rodina zatím hradí veškeré výdaje s ní spojené sama. „Jedná se ale o tak extrémně finančně náročnou záležitost, že bez solidárnosti a pomoci Lenka svůj statečný boj nezvládne,“ dodává na závěr Petra Kubíková.