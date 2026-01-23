Letouny L-159 armáda Ukrajině prodat nemůže, uvedl Zůna. Odvolal se na NKÚ

Český ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) uvedl, že česká armáda nemůže Ukrajině prodat čtyři letouny L-159, které Kyjevu nabídl minulý týden prezident Petr Pavel. Následně tuto možnost vláda odmítla a samotný Zůna nyní prohlásil, že jeho závěr vychází z loňského nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a stanoviska náčelníka generálního štábu Karla Řehky.
„Je zde loňský nález NKÚ a stanovisko náčelníka generálního štábu (Karla Řehky) z poloviny loňského roku, které zpracovával na základě pokynů (tehdejší) ministryně obrany (Jany Černochové), kde se uvádí seznam vojenského materiálu, který armáda České republiky může poskytnout Ukrajině,“ uvedl v pátek Zůna.

Podle Zůny jsou bitevní letouny L-159 součástí protivzdušné obrany státu, která je prioritou. „Tak jako Ukrajina potřebuje urgentně tyto letouny k boji s vysokorychlostními drony, tak to potřebujeme i my,“ uvedl už dříve.

S tím v rozhovoru pro iDNES.cz tento týden souhlasil i bezpečnostní expert Milan Mikulecký. „Z pohledu obranyschopnosti České republiky nedává smysl se jich zbavovat. Pokud bychom se všech L-159 vzdali, museli bychom se smířit s tím, že budeme fungovat pouze s 12 gripeny. A když vezmete v úvahu, že jejich reálná operační schopnost zdaleka nedosahuje 100 procent, tak je to prostě málo,“ řekl.

Prezident Pavel přitom tvrdil, že česká armáda by se bez čtyř letounů L-159 obešla. Potvrzovat to podle něj měla právě stanovisko armády, Zůna je však přesvedčen o opaku, jak nyní uvedl.

