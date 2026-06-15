Letos už páté tornádo, radují se meteorologové. A ukázali jeho fotku

V sobotu podle milovníků bouřek panovaly velmi zajímavé dynamické podmínky. Na severovýchodě Čech se dokonce ukázalo tornádo.
„Jedna z přeháněk podle fotek, videí a informací od svědků vyprodukovala v některých úsecích s největší pravděpodobností mezi Semechnicemi a Kvasinami na Rychnovsku v čase 12:35 až 12:55 tornádo,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav.
Nejednalo se o tornádo v celé délce, naopak bylo v některých okamžicích zaznamenáno víc vírů najednou. Rotace na přeháňce byla potvrzena i analýzou dopplerových rychlostí z radaru Skalky.
Oblast, kterou se prošlo, je zhruba 11 kilometrů dlouhá. V Semechnicích poničilo náhrobky na hřbitově a také střechy, spadlé stromy jsou hlášené i z Kvasin. „Poryv větru netrval dlouho, ale byl to hrozný pocit,“ uvedla jedna z místních obyvatelek Jarmila Moravcová na sociálních sítích.
Meteorologové určili sílu tornáda podle Mezinárodní Fujitovy stupnice na IF0.5, tedy půl stupně z pěti.
|Kategorie
|rychlost m/s
|rychlost km/h
|F0
|20-30
|64–116
|F1
|37-47
|117–180
|F2
|54-67
|181–253
|F3
|81
|254–332
|F4
|105
|333–418
|F5
|130
|419–512
Kromě této tromby/tornáda byla zaznamenána další kondenzační nálevka nedaleko Roudnice nad Labem, která byla i pozorovatelná z webkamery ČHMÚ.
Na tento týden meteorologové bouřky nepředpovídají. V úterý bude ještě pokračovat příliv chladnějšího vzduchu od severozápadu, ale od středy nás ovlivní tlaková výše nad Alpami, po jejíž zadní straně k nám bude proudit postupně až velmi teplý vzduch od jihu. Na mapě, kterou vydali k sobotě 20. června, předpovídají teploty nad 30 stupňů Celsia
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Tornádo ze Záluží u Týna nad Vltavou 1. června 2026: