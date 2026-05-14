Investice roku. Hrad za sto milionů opraví slavný Belvedér, jedna věc ale bude chybět

Robert Oppelt
  15:36
Na dva roky zmizí pod lešení jedna z ikonických staveb Pražského hradu – Letohrádek královny Anny. Restaurátoři během této doby obnoví fasádu, arkády i interiér. Rekonstrukce Belvedéru vyjde na zhruba 100 milionů korun.
Stavbaři zahájili rekonstrukci Královského letohrádku na Pražském hradě. Obnoví fasádu, sloupové arkády i historický interiér. Oprava potrvá necelé dva roky. (14. května 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Barbora Féret, architektka rekonstrukce Královského letohrádku na Pražském...
„Letohrádek je považován za nejvýznamnější architektonické dílo italské renesance na sever od Alp a je jednou z nejzásadnějších staveb Pražského hradu,“ vysvětluje Pavel Vyhnánek, ředitel Správy Pražského hradu.

Opravovat se bude takřka vše, naposledy tu byli restaurátoři na počátku století, obnova a oprava tak čeká všechny kamenné, kovové, štukové a truhlářské prvky, včetně skoro dvě stě let starých oken, nepřehlédnutelných okenic i dveří. „Obnovíme i dřevěný kazetový strop v horním sále, kterému navrátíme původní renesanční vzhled,“ slibuje Vyhnánek.

Významná modernizace čeká také interiéry a vnitřní osvětlení. Správa zachová dvě století staré lustry, žárovky v nich ale nahradí letky, které budou ve tvaru původních žárovek. „Výstavní prostory vybavíme novým, citlivým nasvícením expozic,“ popisuje Barbora Féret z Oddělení přípravy a realizace staveb Správy pražského hradu. Opravy se dočká i sociální zázemí v suterénu nebo systém vytápění.

Jedna věc ale bude v letohrádku nadále chybět. Výtah, který by zpřístupnil první patro. „Z důvodu památkové ochrany není možná vestavba výtahu,“ vysvětluje Vyhnánek.

Historie Královského letohrádku sahá do poloviny 16. století. Pro svou manželku Annu Jagellonskou ho nechal postavit císař a král Ferdinand I. Habsburský. Autorem návrhu stavby, která je po staletí symbolem renesanční architektury v českých zemích, je Ital Paolo della Stella. Protože se stavba z teplé a slunné Itálie nehodila do studených a deštivých Čech, doplnil architekt Bonifác Wohlmuth patrovou nástavbu s dnes už pro letohrádek neodmyslitelnou měděnou střechou ve tvaru lodního kýlu.

V letohrádku se odehrávaly různá setkání a radovánky královského dvora, ale hlavně v létě. Na zimní provoz nebyla stavba připravena.

V letohrádku měl svou observatoř i slavný astronom Tycho Brahe. Později ale sloužil méně honosnému provozu. Sídlila zde armáda, fungovala tu třeba dělostřelecká laboratoř.

Dalšími úpravami prošel v 18. a polovině 19. století. Tehdy vznikla dnešní dispozice stavby, se vstupní halou a reprezentačními sály. Letohrádek se proměnil na jednu z nejstarších galerií.

Naposledy zasáhl do podoby stavby Masarykův architekt Josip Plečnik a jeho spolupracovník Pavel Janák. Jejich úpravy ovlivnily interiér nebo technické řešení. Janák nechal do budovy, původně určené jen pro letní provoz, zavést topení.

Kultuře bude objekt sloužit i po rekonstrukci. „Počítáme s tím, že zde budeme pořádat komorní kulturní akce, výstavy. Kvůli absenci topení ale bude provoz omezen jen na letní sezonu,“ dodává Vyhnánek.

Na Hradě se nyní rekonstruuje nejen letohrádek, dvě stě milionů půjde i do opravy Ústavu šlechtičen, stále se pracuje i na katedrále. „Většina oprav jde z peněz Správy pražského hradu. Co vybereme na vstupném, investujeme do oprav,“ uzavírá Vyhnánek.

