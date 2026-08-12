Srpen je posledním měsícem meteorologického léta, přestože to astronomické skončí až 23. září ve 02:05 hodin, kdy nastane podzimní rovnodennost.
Meteorologické modely předpovídají na druhou polovinu měsíce prudkou změnu počasí a podle německého meteorologa Jana Schenka tím letošní léto skončí.
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Od soboty 15. srpna se podle něj budou nad střední Evropou prosazovat tlakové níže. Dosud stabilní slunečné počasí tak vystřídají citelně nižší teploty, kdy místo třicítek bude na mnoha místech kolem 25 až 20 stupňů Celsia.
„Existuje až 75procentní pravděpodobnost, že můžeme od poloviny srpna očekávat více deště než obvykle, možná i výrazně více,“ upozorňuje Jan Schnek podle německého serveru Focus s tím, že nejsou vyloučená prodloužená období dešťů.
Ačkoli výhled počasí fokusovaný na Německo nelze automaticky přenášet na Českou republiku, i předpověď pro nás ukazuje, že po vrcholu veder se počasí začne měnit.
Kdy přijde ochlazení?
Zatímco ve středu 12. srpna bude podle ČHMÚ většinou jasno s maximy 25 až 29 stupni, ve čtvrtek se ještě mírně oteplí a v pátek teploty vystoupí na 27 až 32 °C. Vrchol současné vlny veder přijde v sobotu, kdy odpolední maxima dosáhnou 31 až 36 °C. Ani v sobotu se zatím s deštěm nepočítá.
Zlom začne v neděli. Zpočátku má být jasno až polojasno, od západu ale začne přibývat oblačnosti a především v Čechách se místy objeví přeháňky a bouřky. Stále ovšem bude velmi teplo s maximy kolem 28 až 33 stupňů, na jihovýchodě a východě až 35 stupňů.
Od pondělí do středy však ČHMÚ očekává převážně oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Současně se začne citelně ochlazovat. ještě v pondělí ukážou teploměry 24 až 29 stupňů, ale v dalších dnech se udrží mezi 21 až 26 °C.
Současná předpověď tak potvrzuje přinejmenším první část očekávané změny a po velmi horkém víkendu se od západu dostaví bouřky, více oblačnosti a ochlazení.
Zda se ale nad střední Evropou skutečně na delší dobu usadí deštivější a výrazně chladnější počasí, jak předpokládá německý meteorolog Jan Schenk, zatím česká předpověď s takovou jistotou nepotvrzuje.
Měsíční prognóza počítá s tím, že se teploty budou držet stále v nadprůměrných hodnotách nebo na horní hranici průměrných hodnot až do konce prvního týdne v září. „Období od začátku druhé srpnové dekády do 6. září jako celek bude s velkou pravděpodobnosti teplotně nadprůměrné,“ uvádí Český hydrometeorologický ústav v měsíční prognóze.