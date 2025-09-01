Léto bylo výrazně chladnější než loňské, nejteplejší byl červen

Autor: ,
  13:29
Letošní léto v Česku s průměrnou teplotou 17,9 stupně Celsia bylo výrazně chladnější než loňské, kdy průměrná teplota dosáhla 19,3 stupně. Teplotně se od roku 1961 zařadilo na 13. až 15. místo. Ze tří letních měsíců byl nejteplejší červen. Tropických dní s teplotami 30 a více stupňů bylo 35, v letech 2022 až 2024 více než 40.
Fotogalerie3

Extrémně vysoké teploty vyhnaly Pražany k vodě či jen tak do přírody. Padaly teplotní rekordy. (7. dubna 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Nejvyšší průměrná letní teplota byla v Česku zaznamenána v roce 2019, kdy činila 19,5 stupně Celsia. Naopak nejnižší byla v roce 1978 s průměrnou teplotou 14,6 stupně.

Nejteplejším měsícem letošního léta byl červen s průměrnou teplotou 18,1 stupně Celsia, který meteorologové hodnotí jako teplotně silně nadnormální. V červenci naměřili v průměru 17,9 stupně a v srpnu 17,7 stupně Celsia. Oba prázdninové měsíce byly podle nich teplotně normální a mírně chladnější než takzvaný normál z let 1991 až 2020.

Letošní léto bylo nejteplejší v historii měření na celém světě

I když se srpen neodchýlil od dlouhodobého průměru, v posledních deseti letech byl tento měsíc chladnější jen v roce 2021 s průměrnou teplotou 16 stupňů a v roce 2016 s průměrnou teplotou 17 stupňů. Loňský srpen s průměrnou teplotou 20,2 stupně byl výrazně teplejší, dodal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Srážek spadlo v srpnu méně, než bývá v tomto měsíci obvyklé, nejvíce pršelo na začátku a konci měsíce.

Informace uvedl Český hydrometeorologický ústav v pondělí na síti X. Meteorologické léto trvá od začátku června do konce srpna.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Děsivý, úžasný, šance jedna k milionu. Fotograf pořídil možná sportovní snímek roku

Šance jedna k milionu, možná ještě nižší. Tak internet hodnotí kousek italského fotografa Raye Giubila na právě probíhajícím tenisovém US Open. Podařil se mu při zápase jeho krajanky Jasmine...

Příběhy duše: Sebepoškozování jako stále větší problém. Jaké jsou varovné signály?

Dlouhé rukávy maskující rány nejen na těle, ale i na duši. Další epizoda podcastu Příběhy duše otevírá debatu o sebepoškozování, které je v poslední době mezi dospívajícími stále častějším problémem....

1. září 2025

Rušení GPS Rusy donutilo letoun s von der Leyenovou přistát podle papírových map

Pravděpodobný ruský útok narušil v neděli signál GPS na bulharském letišti a donutil letadlo s předsedkyní Evropské komise (EK) Ursulou von der Leyenovou přistát v Plovdivu s pomocí papírových map....

1. září 2025  11:24,  aktualizováno  13:54

Přicházela brzy, zůstávala dlouho. List The New York Times obsáhle píše o Salivarové

Americký list The New York Times připomíná Zdenu Salivarovou jako spisovatelku a nakladatelku, která udržovala českou literaturu při životě léta poté, co sovětské tanky převálcovaly období...

1. září 2025  13:50

Německá extremistka po změně pohlaví nenastoupila do vězení, pátrá po ní policie

Německé úřady pátrají po pravicové extremistce Marle Svenje Liebichové, jež v pátek nenastoupila do vězení. Státní zastupitelství v Halle v pondělí uvedlo, že mělo indicie, že Liebichová se bude...

1. září 2025  13:38

Léto bylo výrazně chladnější než loňské, nejteplejší byl červen

Letošní léto v Česku s průměrnou teplotou 17,9 stupně Celsia bylo výrazně chladnější než loňské, kdy průměrná teplota dosáhla 19,3 stupně. Teplotně se od roku 1961 zařadilo na 13. až 15. místo. Ze...

1. září 2025  13:29

Španělská princezna Leonor zahájila poslední fázi výcviku v letecké akademii

Devatenáctiletá španělská korunní princezna Leonor zahájila v pondělí poslední fázi svého vojenského výcviku, aby se připravila na budoucí funkci nejvyšší velitelky španělských ozbrojených sil. Tu má...

1. září 2025  13:24

Proč Češi otočili? „Šmírovací“ směrnice se zpřísňovala, klíčové hlasování se blíží

V roce 2021 většina českých europoslanců hlasovala pro zavedení tzv. chat control, o čtyři roky později většina z nich otočila. Je za tím především jiná forma navrhované směrnice, která se z...

1. září 2025  13:14

Pavel přivítal prvňáčky v Pečkách. Do školy jde poprvé i můj vnuk, řekl

V základních a středních školách začal po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Počet dětí v základních školách oproti minulému roku bude nižší, studentů středních škol bude naopak více. Poprvé...

1. září 2025  6:53,  aktualizováno  13:12

Nehoda tramvaje a auta v pražských Dejvicích. Dva lidé se zranili

Složky integrovaného záchranného systému včetně hasičů zasahovaly v ulici Jugoslávských partyzánů v pražských Dejvicích, kde se v pondělí dopoledne střetl osobní automobil s tramvají. Auto také...

1. září 2025  12:09,  aktualizováno  12:54

Senior s elektrovozíkem zabloudil na dálnici do protisměru, pomohli mu celníci

Seniora s elektrickým vozíkem na dálnici D35 v protisměru si všimla hlídka celníků na Olomoucku. Byla to scéna jako vystřižená z akční komedie, přiblížil okolnosti jejich mluvčí David Kubenz. Celníci...

1. září 2025  12:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Německo je partner i původce války, řekl Nawrocki. Na výročí znovu žádal reparace

Polsko musí konečně vyřešit otázku válečných reparací ze strany Německa, uvedl v pondělí polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki. Na Westerplatte u Gdaňsku uctil spolu s dalšími...

1. září 2025  12:39

Požár kamionu zastavil dopravu na dálnici D5 na Tachovsku v obou směrech

Dálnici D5 na 135. kilometru u Mlýnce na Tachovsku uzavřel v pondělí ráno v obou směrech požár nákladního auta. Řidiči se nic nestalo. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) doporučuje místo objíždět přes...

1. září 2025  8:01,  aktualizováno  12:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.