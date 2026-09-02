Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Letošní léto bylo 11. nejsušší od roku 1961. Meteorologové řekli, kde pršelo nejméně

Autor: ,
  14:46
Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)

Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Mapa ČHMÚ, která ukazuje úhrn srážek během června, července a srpna.
Mapa ČHMÚ, která ukazuje deficit nebo nadbytek srážek v létě 2026 ve srovnání s...
Mapa ČHMÚ, která ukazuje úhrn srážek během června, července a srpna v...
Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...
92 fotografií
Letošní léto bylo nejen velmi teplé, ale i suché. Od června do srpna napršelo v průměru 193 milimetrů, čímž se zařadilo jako 11. nejsušší od roku 1961. S ohledem na nedostatek srážek i před létem se tak celý letošek zatím jeví jako třetí srážkově nejchudší rok, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Už v úterý meteorologové uvedli, že letošní léto bylo druhé nejteplejší za 65 let, v průměru bylo 19,4 stupně Celsia.

Celkový deficit srážek v ČR činí od počátku roku podle ČHMÚ v průměru 134 milimetrů. Loni po skončení léta byla ale situace velmi podobná, kdy byl rok průběžně na čtvrtém až pátém místě v žebříčku srážkově nejchudších roků od roku 1961. Větší sucho než letos zaznamenali meteorologové zatím jen v letech 2018 a 2003.

Lipnem suchou nohou, ostrov splynul s pevninou. Chybí tři metry vody, hlásí lidé

V samotných letních měsících letos napršelo podle meteorologů 78 procent normálu z let 1991 až 2020. Více srážek bylo v létě v Čechách, v úhrnu 206 milimetrů, zatímco na Moravě jich bylo zhruba o 40 milimetrů méně.

Mezi jednotlivými letními měsíci byl nejsušší červenec, kdy napršelo v průměru 51 milimetrů. V červnu a srpnu spadlo shodně průměrných 71 milimetrů srážek.

Nejméně srážek meteorologové zaznamenali v Jihomoravském kraji, kde jejich úhrn činil v průměru 116 milimetrů, což bylo jen 54 procent normálu. Na velkém území jižní Moravy a pomezí Vysočiny za celé léto napršelo méně než 100 milimetrů, uvedli.

Lesy trpí suchem. Mladé stromky umírají, hrozí další kůrovcová kalamita

Naopak přes 100 procent obvyklého letního úhrnu napršelo v některých lokalitách na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje a na pomezí Středočeského a Libereckého kraje.

„Přes 100 procent letního srážkového normálu pak spadlo ojediněle i jinde, a to na stanicích, kam se v létě ‚trefila‘ bouřka doprovázená výrazným srážkovým úhrnem,“ doplnili meteorologové.

27. srpna 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými...

Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Všechno je pryč, nebo pod bahnem. Nepál je v šoku, hrozí další katastrofa

Desítky mrtvých, stovky pohřešovaných. Nepál a Čína sčítají škody po katastrofě

Mohutná blesková povodeň v oblasti mezi Nepálem a Čínou ve středu vmžiku smetla vše, co jí stálo v cestě. Lidé se před valící se masou vody a bahnem pokoušeli utéct, živelná katastrofa přesto stovky...

Na dálnici D1 hoří kamion, směr na Prahu stojí

ilustrační snímek

Na 163. kilometru dálnice D1 na Vysočině ve směru na Prahu hoří kamion. Na místě u Velké Bíteše na Žďársku zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. V době zásahu hasičů bude dálnice...

2. září 2026  14:56,  aktualizováno  15:16

Narušit civilní lety nedovolíme, reaguje Rusko na Zelenského „uzavřené nebe“

Ruský ministr dopravy Andrej Nikitin (2. září 2026)

Rusko nedovolí Ukrajině vážně narušit civilní lety, prohlásil ruský ministr dopravy Andrej Nikitin. Prohlášení učinil po úterním vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který...

2. září 2026  13:23,  aktualizováno  15:08

Vlak se srazil s popelářským vozem a vykolejil. Sedm zraněných

Nehoda vlaku a popelářského vozu v Prostějově. (2. září 2026)

Na okraji Prostějova se dnes odpoledne střetl motorový vlak s vozidlem technických služeb. Při srážce motorový vůz částečně vykolejil. Zranilo se sedm lidí, ačkoliv prvotní informace mluvily o...

2. září 2026  14:23,  aktualizováno  15:07

„Jsou Satan.“ Írán viní USA z útoku na svatebčany, mluví o válečném zločinu

Úder USA zasáhl svatbu v Íránu, umíraly i děti

Za Satana ve středu označil Spojené státy kvůli úternímu úderu na dům se svatebčany předseda íránského parlamentu a hlavní íránský vyjednavač Mohammad Bágher Ghálíbáf. Podle íránských úřadů bylo při...

2. září 2026  14:58

Sabotáž v Německu odpojila elektrárny. Napětí mezi Berlínem a Moskvou eskaluje

V rozvodně v Bergheimu na západě Německa někdo úmyslně způsobil zkrat. Policie...

V rozvodně na západě Německa někdo v úterý večer úmyslně způsobil zkrat. Ten odpojil ze sítě pět bloků elektráren v okolí. Týž den ráno neznámí pachatelé zaútočili na rozvodnu na východě země. Tento...

2. září 2026  8:45,  aktualizováno  14:47

Letošní léto bylo 11. nejsušší od roku 1961. Meteorologové řekli, kde pršelo nejméně

Hladina Orlíku výrazně klesla. (4. srpna 2026)

Letošní léto bylo nejen velmi teplé, ale i suché. Od června do srpna napršelo v průměru 193 milimetrů, čímž se zařadilo jako 11. nejsušší od roku 1961. S ohledem na nedostatek srážek i před létem se...

2. září 2026  14:46

Toto jsou naše volby, věří lidovci s „Grolich károu“. S vozem chtějí objet co nejvíc obcí

Zahájení horké volební kampaně „Naděje začíná u vás“ strany KDU-ČSL na...

Lidovci ve středu v ostře žluté barvě zahájili kampaň do komunálních voleb a představili kandidáty do Senátu. Do pražské Stromovky přijeli i se žlutou dodávkou, takzvaně Grolich károu, s velkým...

2. září 2026  14:43

Velmi vážné, nelze je brát na lehkou váhu, řekl Babiš k incidentům v Německu

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po skončení jednání vlády. (24....

Aktuální bezpečnostní incidenty v Německu jsou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) velmi vážné a nelze je brát na lehkou váhu. Ministr zahraničí Petr Macinka už dříve během dne uvedl, že zjištění...

2. září 2026  10:01,  aktualizováno  14:36

Je čas oslovit i zklamané voliče hnutí ANO, vyhlásil cíl STAN Rakušan

Zahájení horké části kampaně hnutí STAN na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad...

Hlavní část kampaně před říjnovými komunálními a senátními volbami odstartoval dvě hodiny po poledni Vít Rakušan, předseda nejsilnějšího opozičního uskupení hnutí Starostové a nezávislí. Hnutí si k...

2. září 2026  8:56,  aktualizováno  14:19

GLOSA: Zvládne česká kniha zaujmout, aniž by volala po agitaci či podpoře jinakostí?

Premium
Poslední titul Les v domě však Aleně Mornštajnové nepřinesl jen čtenářský...

Na první pohled to vypadá jako fantastická věc: Česká republika je letos mezi sedmým až jedenáctým říjnem hlavním hostem na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem.

2. září 2026

Novým marketingovým ředitelem Primy je Pavel Vašek. Zaměří se i na streaming

Na pozici marketingového ředitele Primy nastupuje Pavel Vašek. Bude zodpovědný...

Skupina Prima opět posiluje management. Na pozici marketingového ředitele nastupuje Pavel Vašek, který přichází z Rohlik Group. Ve své nové roli bude zodpovědný za marketingovou strategii skupiny...

2. září 2026

Češi jsou šetrní turisté. Víc v cestovce utratí Poláci i Slováci, ideálem je Maďar

ilustrační snímek

Nejvíce za letní dovolenou ve středoevropském srovnání utratí maďarští klienti cestovních kanceláří. Podle srovnání cestovní agentury Invia dosahuje průměrná útrata maďarských klientů přes 78 tisíc...

2. září 2026  13:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.