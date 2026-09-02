Už v úterý meteorologové uvedli, že letošní léto bylo druhé nejteplejší za 65 let, v průměru bylo 19,4 stupně Celsia.
Celkový deficit srážek v ČR činí od počátku roku podle ČHMÚ v průměru 134 milimetrů. Loni po skončení léta byla ale situace velmi podobná, kdy byl rok průběžně na čtvrtém až pátém místě v žebříčku srážkově nejchudších roků od roku 1961. Větší sucho než letos zaznamenali meteorologové zatím jen v letech 2018 a 2003.
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V samotných letních měsících letos napršelo podle meteorologů 78 procent normálu z let 1991 až 2020. Více srážek bylo v létě v Čechách, v úhrnu 206 milimetrů, zatímco na Moravě jich bylo zhruba o 40 milimetrů méně.
Mezi jednotlivými letními měsíci byl nejsušší červenec, kdy napršelo v průměru 51 milimetrů. V červnu a srpnu spadlo shodně průměrných 71 milimetrů srážek.
Nejméně srážek meteorologové zaznamenali v Jihomoravském kraji, kde jejich úhrn činil v průměru 116 milimetrů, což bylo jen 54 procent normálu. Na velkém území jižní Moravy a pomezí Vysočiny za celé léto napršelo méně než 100 milimetrů, uvedli.
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Naopak přes 100 procent obvyklého letního úhrnu napršelo v některých lokalitách na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje a na pomezí Středočeského a Libereckého kraje.
„Přes 100 procent letního srážkového normálu pak spadlo ojediněle i jinde, a to na stanicích, kam se v létě ‚trefila‘ bouřka doprovázená výrazným srážkovým úhrnem,“ doplnili meteorologové.
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27. srpna 2026