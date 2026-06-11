Riziko čeká na cestovatele i v oblíbených destinací, které jsou často považované za bezpečné. „Zanzibar je ‚nové Chorvatsko‘ a cestovatelé se vrací domů s malárií,“ varuje Milan Trojánek, přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.
Mimoevropské destinace mají různá rizika, které mohou cestovatele překvapit. „Turecko a Egypt jsou země, kde často dochází ke kontaktu se zvířaty nakaženými vzteklinou,“ upozorňuje Trojánek.
Podle odborníků cestovatelé podceňují základní přípravu a prevenci. „Správná zdravotní příprava před cestou může výrazně snížit riziko zdravotních komplikací během pobytu v zahraničí. Lidé by měli zvážit doporučená očkování podle cílové destinace, ověřit si svůj zdravotní stav a nepodceňovat základní preventivní opatření,“ popisuje Trojánek.
Potvrzuje, že nejčastějšími zdravotními komplikacemi českých cestovatelů jsou průjmová onemocnění, horečnaté stavy, kožní problémy nebo respirační infekce.
Každý dvacátý se vrací s problémem
Nový průzkum agentury Ipsos ukázal, že v posledních dvanácti měsících vycestovalo do zahraničí 62 procent Čechů ve věku 18 až 65 let. Přestože stále dominují evropské destinace, přibližně pětina cest směřovala do Afriky nebo Asie. „Pouze 7 procent cestovatelů absolvovalo předvýjezdové zdravotní poradenství. Systém Drozd využilo podle průzkumu pouze 12 procent cestovatelů, přestože může významně pomoci v případě mimořádných událostí v zahraničí,“ říká analytička Ipsosu Jana Bryknarová. Podle průzkumu se zdravotní potíže během pobytu v zahraničí objevily u přibližně pěti procent cestovatelů.
Hlavní hygienička Barbora Macková uvádí, že hygienici jsou na letní sezonu připraveni. Už od konce května kontrolují koupaliště a do září budou kontroly pokračovat. Hygiena sleduje v Česku zhruba tři stovky míst, jde o přírodní koupaliště a různé nádrže.
Nově kontrolují i jednu říční lokalitu. „Branická pláž je první oficiálně sledovanou koupací oblastí na řece v Česku. Reagujeme tím na rostoucí zájem veřejnosti o koupání v přírodě a chceme lidem poskytovat stejné kvalitní informace o stavu vody, na jaké jsou zvyklí u tradičních koupacích lokalit,“ popisuje Macková.
Mezi nejčastější rizika spojená s koupáním v přírodě podle ní nadále patří přemnožení sinic, mikrobiologické znečištění vody a cerkáriová dermatitida, známá také jako „svědění plavců“. Aktuální informace o kvalitě koupacích vod jsou veřejnosti k dispozici na portálu koupacivody.cz a webových stránkách krajských hygienických stanic.
Dvě stě tisíc dětí na táborech
Mezi letní povinnosti hygieny patří i kontroly letních táborů. „Na letních táborech tráví každoročně část prázdnin více než dvě stě tisíc dětí, a proto je jejich bezpečnost pro hygienickou službu zásadní. Kontroly se zaměří nejen na hygienické podmínky a kvalitu stravování, ale také na personální zajištění a připravenost organizátorů řešit mimořádné situace,“ uvádí Macková.
Hygienici budou kontrolovat dodržování hygienických požadavků a připravenost organizátorů zajistit dětem bezpečné a zdravé prostředí. Důležitou součástí systému podle Mackové zůstává propojení evidence táborů s Hasičským záchranným sborem ČR, které umožňuje rychlou reakci při mimořádných situacích, například během extrémního počasí.