Největší demonstrací na Letné stále zůstávají dvě shromáždění během sametové revoluce, kde se protestovalo proti komunistickému režimu a zásahu na Národní třídě.
Prvního shromáždění v sobotu 25. listopadu 1989 se zúčastnilo 800 000 lidí, v neděli 26. listopadu pak na Letnou přišlo asi 500 000 lidí. Žádný protest v dějinách samostatné České republiky tato čísla nepřekonal.
Na sobotní demonstraci na Letné, kterou pořádá spolek Milion chvilek, dorazilo minimálně 200 až 250 tisíc lidí. S odkazem na snímky pořízené shora to na akci řekl předseda spolku Mikuláš Minář. Jeho odhady zatím nepotvrdila policie ani mobilní operátoři.
Přehled největších protestních shromáždění v Česku od roku 1990 vedou demonstrace z roku 2019.
1. 250-283 tisíc lidí na Letenské pláni
23. června 2019 – Na Letenské pláni se demonstrovalo za nezávislost justice a proti premiérovi Andreji Babišovi, jeho střetu zájmů a také ministryni spravedlnosti Marii Benešové, která by podle demonstrantů ohrožovala nezávislost justice. Milion chvilek ji svolal po dubnové demisi ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a dosazení Marie Benešové na jeho místo (oba za ANO).
Na Letnou přišlo podle organizátorů více než 250 000 lidí, policie odhadovala jejich počet na 200 000. Mobilní operátor T-Mobile uvedl, že podle jeho dat se zúčastnilo až 283 000 lidí.
Demonstrace za nezávislost justice a lepší vládu na pražské Letné (23. června 2019)
2. 250 tisíc lidí na Letenské pláni
16. listopadu 2019 - Den před 30. výročím sametové revoluce svolal Milion chvilek svou druhou demonstraci na Letenskou pláň. Její účastníci vyzývali Babiše, aby do konce roku podal demisi, nebo přerušil vazby na svoje média a firmy a také odvolal ministryni spravedlnosti Benešovou. Na akci se podle organizátorů sešlo asi 300 000 lidí, mobilní operátor T-Mobile účast odhadl na 257 000 lidí. Podle policie na Letné bylo čtvrt milionu demonstrantů.
Demonstrace za demokracii na pražské Letné 16. listopadu 2019
3. Až 120 000 lidí na Václavském náměstí
4. června 2019 - Demonstrace na Václavském náměstí za demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO), kterou organizovala iniciativa Milion chvilek. Podle Babiše odhadla policie počet účastníků demonstrace na 90 000.
4. 120 000 lidí na Václavském náměstí
21. dubna 2012 - Demonstraci na Václavském náměstí v Praze pořádala Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) a dvě desítky organizací a iniciativ. Namířena byla proti tehdejší vládě Petra Nečase (ODS) a jejím ekonomickým reformám.
Demonstrace Stop vládě na Václavském náměstí v Praze 21. dubna 2012
5. 80-90 tisíc lidí na Staroměstském náměstí
1. února 2026 - Demonstrace svolaná Milionem chvilek na Staroměstské náměstí měla za cíl podpořit prezidenta Petra Pavla ve sporu s Motoristy kolem sestavování vlády. Lidé zaplnili i dolní část Václavského náměstí, celkem podle organizátorů na demonstraci dorazilo 80-90 tisíc lidí.
6. 120 000 vs 60 000 proti Klausovi
8. července 1997 - Českomoravská konfederace odborových svazů uspořádala na Staroměstském náměstí demonstraci proti tehdejší vládě premiéra Václava Klause (ODS). Odboráři protestovali proti vládním ekonomickým reformám. Organizátoři odhadli, že se demonstrace účastnilo asi 120 000 lidí, podle policie se ale na Staroměstské náměstí vejde nejvýše 60 000 lidí.
7. 90 tisíc lidí proti Klausovi
25. března 1995 - Demonstrace uspořádaná odboráři na Staroměstském náměstí v Praze požadovala změnu nových sociálních zákonů, prosazených Klausovou vládou, mimo jiné odklad zvýšení věkové hranice pro nárok na starobní důchod. Účast se odhaduje na 90 tisíc lidí.
8. 70-80 tisíc na Václavském náměstí
27. února 2022 - Spolek Milion chvilek svolal demonstraci na podporu Ukrajiny, která se v té době čerstvě bránila ruské invazi. Podle policejních odhadů se na Václavském náměstí sešlo 70 000 až 80 000 lidí.
Demonstrace na podporu Ukrajiny.
9. 60 000 lidí za Českou televizi
3. ledna 2001 - Lidé shromáždění na Václavském náměstí vyjádřili podporu stávkujícím zaměstnancům České televize, kteří odmítali uznat nového generálního ředitele Jiřího Hodače. Některé zdroje uvádějí až 100.000 lidí. Podobný počet lidí přišel na Václavské náměstí demonstrovat i 11. ledna.
10. 50 000 účastníků
3. prosince 1999 - Na Václavském náměstí v Praze se konala demonstrace na podporu výzvy „Děkujeme, odejděte!“, která požadovala mimo jiné konec tzv. opoziční smlouvy, demisi vlády Miloše Zemana a vypsání předčasných voleb. Podle policie přišlo 35 000 až 50 000 lidí, odhad organizátorů byl o 30 000 vyšší.