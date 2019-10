KOMENTÁŘ: Bruselský projekt zrušení dvou časů míří do ztracena

Ministr dopravy Vladimír Kremlík, premiér Andrej Babiš i česká vláda by měli urychleně – nejlépe do konce roku – přijít s návrhem, jaký čas bude prosazovat v Unii Česká republika. A pak tuto pozici hájit v unijním Bruselu. Na druhou stranu se samozřejmě stále nabízí možnost, že budou chtít střídání letního a zimního času zachovat. I to je řešení. Hlavně se však vláda už musí k jedné z variant jasně přihlásit.