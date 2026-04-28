Investice do letní sezony v horských střediscích se ročně zpravidla pohybují v součtu okolo 200 milionů, řekl v úterý ředitel Asociace horských středisek (AHS) ČR Libor Knot. Střediska zahajují letní sezonu postupně, některá už 1. května. AHS ČR sdružuje desítky horských středisek, zástupců horských měst, obcí a dalších institucí a firem.
„Středobodem letních hor jsou nadále atrakce navázané na lanové dráhy, jako jsou vyhlídky, stezky, hřiště, dětské parky či bobové dráhy. Stále využívanější jsou lanovky u cyklistů. Více než polovina lanovek funguje i v letním provozu a mnoho z nich přepravuje i kola,“ sdělil Knot.
K dalším významným investicím na českých horách před letní sezonou patří výstavba bobové dráhy o délce 1,6 kilometru s převýšením 270 metrů v Rokytnici nad Jizerou. Dráha otevře 1. července.
Lipno rozšířilo karavanová stání pro obytná auta na centrálním parkovišti a některá další střediska jako Monínec nebo Vítkovice na léto rekonstruují stravovací zařízení. Areály také budují a rozšiřují bikové traily, vznikají další bobové dráhy či naučné stezky, rozšiřují letní zákaznické karetní systémy.
U horských středisek zaměřených v létě na kola lanovky přepravují 50 až 85 procent cyklistů.
„Letos přibydou nová biková skill centra například v Lipně, Dolní Moravě či Benecku. V půjčovnách se obnovuje nabídka kol k zapůjčení, často s rozšířením nabídky o nové typy. Tanvaldský Špičák spouští novou lanovku i s držáky na přepravu kol,“ uvedl Knot.
Atrakce pro děti přibudou v Království lesa v Lipně, na Dolní Moravě, na Benecku nebo víkendové a prázdninové bikové kempy pro děti na Špičáku.
Pokračuje zavádění letních návštěvnických karet, které k dopravě na lanovkách kombinují další služby. Návštěvnické karty, mnohdy i regionálního charakteru, lze najít ve většině horských středisek.
Například VýLETNÍ sezonka krkonošského SkiResortu Černá hora – Pec platí neomezeně na lanovkách SkiResortu a dalších šesti atrakcích, včetně Stezky korunami stromů, kde je nově v provozu Medvědí stezka s výběhem medvědů hnědých.
Vstupy do aquaparku rozšířily letní WALK Sezonku ve Špindlerově Mlýně, jejíž uživatel může využít dvě zpáteční jízdy lanovkou včetně slev do vybraných služeb ve středisku. Součástí letních aktivit na horách jsou také různé jarmarky a kulturní akce.
Návštěvnost českých hor v předchozí letní sezoně byla téměř stejná jako v roce 2024, což byl vzhledem k minulému deštivému červenci podle Knota dobrý výsledek. V posledních letech letní návštěvnost mírně roste. Informace o horských střediscích nabízí portál holidayinfo.cz.