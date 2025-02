Tábory na léto podražují, přesto jsou plné. Rodiče by s přihláškou měli spěchat

Dům dětí a mládeže (DDM) z Prahy 11 má z 37 různých turnusů a typů táborů místo už jen na osmi. Přihlašování tam spustili 13. ledna a do měsíce museli kvůli zájmu přidat jeden turnus přírodovědných příměstských hrátek.

Přesně polovinu mají obsazenou také třeba v DDM v Ústí nad Labem. V 35 zbývajících turnusech jsou volná místa většinou maximálně pro tři děti.

„Letos začalo přihlašování na tábory někde už v polovině ledna, většina pořadatelů je měla vypsaných rozhodně na začátku února. Každý rok se čas přihlašování o něco posouvá. Pamatuju doby, kdy se přihlášky spouštěly v dubnu. Rodiče ale potřebují své léto plánovat dříve,“ soudí předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.

Brzké rozvržení dovolených podle něj často požadují zaměstnavatelé, a tak se i rodiče dříve po táborových turnusech ptají. „A pořadatelé jim vycházejí vstříc, i pro ně je brzké obsazení turnusů komfortní,“ dodává.

Zájem větší o třetinu

A tábor, ať už ve stanu či chatce, nebo ten příměstský, ze kterého dítě chodí večer domů, bývá pro mnoho rodin letním plánem číslo jedna. Poptávka roste zejména po táborech příměstských.

Podle společnosti Kroužky, která zajišťuje pro osm tisíc dětí asi 800 volnočasových aktivit přes školní rok a pořádá na 200 různých táborů, za dva roky stoupl zájem o příměstské tábory téměř o třetinu. Vysvětlují si to příznivějšími cenami oproti pobytovým výjezdům.

„V posledních letech jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po táborech se specifickým zaměřením. Tyto tábory sdružují děti se stejným zájmem a umožňují jim rozvíjet své schopnosti do hloubky. Navíc jsou cenově dostupnější než klasické tábory, protože nezajišťujeme celodenní stravu a ubytování,“ vysvětluje Radka Dobiášová ze společnosti Kroužky.

Podle České rady dětí a mládeže jsou i přesto celorepublikově pořád nejžádanější pobytové tábory. Souvisí to i s tím, že řada dětí vyjíždí do přírody pod stan nebo do chatek s oddílem, který navštěvují po zbytek roku. Ať už jsou to skautské, pionýrské, nebo jiné skupiny.

„Zájem o pobyťáky neopadá, byť se zkracují z dříve běžných tří týdnů na průměrných 10 dní. Většinou kvůli možnostem vedoucích. Ale je pravda, že příměstské tábory jsou na strmém vzestupu. Je to dobré doplnění k rodinné dovolené a třeba pobytu u prarodičů. Navíc pomáhají různé příspěvky pojišťoven a další programy, které příměstské tábory částečně hradí. Takže rodiče raději zajistí tábor, než aby nechali dítě doma samotné nebo si je brali do práce,“ srovnává Sedláček.

O desetinu dražší

Příspěvky jednotlivých pojišťoven se liší, ale pohybují se v rozmezí od 500 do 1 500 korun. Rodiny mohou také využít peníze z programu Darujeme kroužky dětem, a to 1 500 korun na pololetí, pokud je tábor součástí dlouhodobé aktivity, tedy třeba pravidelného docházení do oddílu. S přispěním na tábor mohou pomoci i odbory nebo další sociální fondy a nadace a také příspěvek od ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně dávka mimořádné okamžité pomoci.

A vzhledem k tomu, že provozovatelé zdražovali, příspěvky se vyplatí. Například největší jihomoravské Středisko volného času Lužánky podle tamního ředitele Jana Ondrouška zdražilo z provozních důvodů o pět až deset procent.

Podražily i tábory brněnského střediska Helceletka. Příčinou jsou podle ředitelky Veroniky Presové vyšší náklady na stravování, vstupné, jízdné i odměny pro lektory.

„I přesto je zájem velký. Z celkové kapacity kolem 2 000 míst máme obsazeno více než 60 procent. Největší poptávka je po táborníčcích, které slouží jako alternativa pro děti navštěvující školky. Oblíbené jsou také třeba cukrářské, technické či přírodovědné tábory,“ řekla Presová.

V Jihlavě zavádějí novinku. Příměstské tábory tam budou pořádat přímo školy. Vystřídají se v termínech i tématech.