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Letní prázdniny v Česku. Proč jsou dva měsíce a jak by se mohly změnit

Ivana Vaňkátová
  14:28
Dva měsíce volna v červenci a srpnu fungují v Česku od roku 1925. Nyní se řeší, zda volno nerozložit lépe během celého roku.

Dva měsíce volna v červenci a srpnu fungují v Česku od roku 1925. Nyní se řeší, zda volno nerozložit lépe během celého roku. | foto: Kateřina Švejnohová

Dva měsíce volna v červenci a srpnu fungují v Česku od roku 1925. Nyní se řeší, zda volno nerozložit lépe během celého roku.
Dva měsíce volna v červenci a srpnu fungují v Česku od roku 1925. Nyní se řeší, zda volno nerozložit lépe během celého roku.
Dva měsíce volna v červenci a srpnu fungují v Česku od roku 1925. Nyní se řeší, zda volno nerozložit lépe během celého roku.
Dva měsíce volna v červenci a srpnu fungují v Česku od roku 1925. Nyní se řeší, zda volno nerozložit lépe během celého roku.
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Dva měsíce bez školy, červenec a srpen. Letní prázdniny mají v Česku podobu, kterou dnes považujeme za samozřejmou, už celé generace. Proč ale trvají právě dva měsíce, odkdy je děti tráví v létě a jak se školní volno v průběhu staletí měnilo?

Bezprostředním spouštěčem aktuální diskuse o podobě letních prázdnin se stal příspěvek ministra školství Roberta Plagy na sociálních sítích. Zeptal se veřejnosti, zda dávají dva měsíce prázdnin v červenci a srpnu smysl i dnes, nebo zda je čas přemýšlet o jiném rozložení volna během roku.

V debatě se ihned začaly rozlišovat tři různé myšlenkové směry:

  • Posunout letní prázdniny, například začít už v polovině června a vrátit děti do škol v srpnu.
  • Zkrátit letní prázdniny a část dní přesunout k podzimním, vánočním či jarním prázdninám.
  • Zachovat celkovou délku volna, ale přeskupit ho během celého školního roku.

Představitelé rezortu i sám ministr školství Robert Plaga zdůrazňují, že v tuto chvíli neexistuje žádný schválený legislativní návrh a nejde o připravovanou reformu, nýbrž o otevření širší společenské diskuze. Reakce politiků se liší, například bývalý premiér a také ministr školství Petr Fiala k tomu poznamenal, že ne každá změna je změnou k lepšímu, a vyjádřil názor, že současný systém vyhovuje.

Vzniká tím navíc zajímavý paradox letošního roku: 31. března 2026 ministr Plaga vyučování mimořádně zkrátil a poslal děti na prázdniny už v pátek 26. června. Letošní hlavní volno tak fakticky trvá 66 kalendářních dnů. O necelých pět měsíců později ten samý ministr otevírá otázku, zda dva souvislé měsíce volna nejsou přece jen moc.

Školní rok 2026/2027: kdy začíná, kdy jsou prázdniny a kolik dnů mají děti volno

Letní prázdniny v Česku

Tradiční mýtus říká, že dva měsíce prázdnin zavedla Marie Terezie kvůli žním. Historická realita je složitější. Školní kalendář se v průběhu staletí proměňoval a dlouho odrážel především zemědělský rytmus a potřebu dětské práce na polích.

  • 1774: Výuka se výrazně lišila podle regionů. Na venkově byla přerušována přibližně třítýdenním volnem v době sklizně.
  • 1805: Podle údajů Národního pedagogického muzea byly prázdniny omezeny na nejvýše pět týdnů, přesný začátek a konec školního roku ale stále nebyl jednotný.
  • 1870: Prázdniny trvaly šest týdnů a školy je mohly rozdělit do více částí podle místních potřeb.
  • 1882: Ve větších městech se volno na obecných školách prodloužilo na osm týdnů, aby se sladilo se středními školami.
  • 1925: Výnos z 12. července 1925 stanovil hlavní prázdniny jednotně od 29. června do 31. srpna.
  • Dnešní pravidla (od roku 2005): Současný školní kalendář se řídí moderní vyhláškou č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku. Ta jasně říká, že období školního vyučování končí 30. června a hlavní prázdniny trvají od 1. července do 31. srpna.

Prázdniny po žních, nebo před nimi? A co na to rodiče nezemědělci?

Základní princip sjednoceného dvouměsíčního volna označovaného jako letní prázdniny v Česku platí už od roku 1925. Ačkoliv se konkrétní legislativní úprava v průběhu desetiletí mírně zpřesňovala, samotná myšlenka červencového a srpnového volna přetrvala přes celé 20. století až do současnosti.

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Jak změnit letní prázdniny?

Jedním z nejčastějších argumentů pro úpravu školního roku jsou extrémní letní teploty. Letošní červen se stal třetím nejteplejším červnem v Česku od roku 1961 s průměrnou teplotou 19,1 °C. Na konci června sužovala zemi vlna tropických veder a 28. června naměřily Doksany rekordních 41,9 °C.

Většina českých škol nemá klimatizaci. Podle platné hygienické vyhlášky č. 160/2024 Sb. je maximální stanovená teplota pro učebny 28 °C. Pokud venkovní teplota ve stínu překročí 30 °C nebo teplota v učebně přesáhne limit, musí škola přijmout opatření ke snížení tepelné zátěže (přesun dětí do chladnějších prostor, zajištění pitného režimu apod.). Automatické zavírání škol vyhláška nenařizuje.

Mýty a fakta o vedrech ve školách
Mýtus a častý omylSkutečnost podle odborníků a nové vyhlášky
Při 28 °C v učebně se škola musí hned zavřítPředpis automatické zavírání nenařizuje. Při překročení 28 °C musí ředitel přijmout opatření ke snížení tepelné zátěže (pitný režim, úprava rozvrhu, přesun do stínu).
Posun prázdnin vyřeší přehřáté třídyPodle odborníků nevyřeší. Tropické teploty běžně přicházejí i v srpnu a září. Skutečným řešením je stavební adaptace budov (stínění, větrání, klimatizace).
Limity ve školách určuje vyhláška z roku 2005Pravidla se změnila. Stará vyhláška č. 410/2005 Sb. byla zrušena a od 1. července 2024 platí nová vyhláška č. 160/2024 Sb.

Část diskutujících proto navrhuje posunout prázdniny více do června, aby děti nebyly v přehřátých třídách v druhé půlce měsíce. Analytička EDUin Nikola Šrámková však upozorňuje, že samotné posouvání termínů prázdnin problém nevyřeší, protože vlny horka se mohou objevit kdykoliv od června do září. Efektivnější cestou je podle ní technická adaptace školních budov – stínění, větrání a instalace klimatizací.

Jak zkrátit prázdniny a co na to rodiče

Debata o úpravě prázdnin otvírá dvě zásadní roviny – vzdělávací a logistickou.

Odborníci: Dva měsíce pauzy vzdělávání škodí

Analytik PAQ Research Karel Gargulák připomíná: „Je důležité zmínit, že dva měsíce prázdnin jsou opravdu dlouhá doba na to, aby děti vypadly z nějaké rutiny, vztahů, učení a tak dále. Dokládají to i výzkumné práce. Platí to pak zvláště pro děti, které nemají doma stabilní zázemí. Dlouhé prázdniny je rozhodí a hůře se pak napojuje.“

V zahraniční odborné literatuře je pro tento jev dobře popsaný odborný termín summer learning loss – tedy letní propad znalostí a dovedností, k němuž dochází právě během dlouhé pauzy bez systematického vzdělávání.

Rodiče: Kam s dětmi? 20 dní dovolené na 60 dní prázdnin nestačí

Pro pracující rodiče představují dva měsíce prázdnin náročnou logistickou operaci, protože málokdo disponuje devíti týdny dovolené. Současně se však ukazuje zajímavý paradox, na který upozorňuje Angelika Gergelová z Unie rodičů:

  1. Rozložené hlídání: Pokud by se volno rozložilo do více kratších úseků během roku, rodiče by museli řešit hlídání, tábory a příměstské táborové programy několikrát ročně místo jednoho velkého bloku v létě.
  2. Cestování mimo sezónu: Část rodičů by naopak větší rozložení volna přivítala, protože by rodinám umožnilo cestovat i mimo drahou letní sezónu.
  3. Potřeba dat: Jakákoliv úprava musí vycházet z odborných analýz a dat, nikoliv z nahodilé politické diskuse.
  4. Kdo to vlastně chce: Unie rodičů nezaznamenala žádnou masovou poptávku po celkovém zkrácení letních prázdnin.

Představitelé škol i samospráv navíc připomínají, že dvouměsíční pauza je zásadní pro stavební úpravy a rekonstrukce školních budov. Například Pardubický kraj letos do prázdninových oprav investuje na 340 milionů korun.

Na Stvořidlech. Řeka Sázava má v těchto místech malou hloubku, děti tak v...

Školství má důležitější problémy, namítají kritici

V diskusích na sociálních sítích i mezi odborníky zaznívá ještě jeden silný hlas: Je rozebírání prázdnin v tuto chvíli vůbec na pořadu dne? Kritici upozorňují, že české školství čelí podstatně palčivějším výzvám.

Upozorňují především na:

  • Nedostatek kapacit na středních školách a v některých regionech.
  • Potřebu modernizace učebních osnov a obsahu vzdělávání.
  • Zajištění stabilního financování školství a platů pedagogů.
  • Vysokou míru předčasných odchodů ze vzdělávacího systému.

Mnohým rodičům i učitelům tak diskuse o prázdninách připadá jako zástupné téma, které odvádí pozornost od strukturálních problémů výuky.

Kde jinde v Evropě mají nejdelší letní prázdniny?

Česká republika se se svými dvěma měsíci řadí k evropskému průměru. Podle dat sítě Eurydice se délka letních prázdnin v Evropě značně liší:

  • Nejkratší letní prázdniny (6 týdnů a méně): Dánsko, Nizozemsko, Lichtenštejnsko nebo některé spolkové země v Německu.
  • Nejdelší letní prázdniny (až 12–14 týdnů): Itálie, Řecko, Portugalsko či Pobaltí.

Země s kratším letním volnem mají zpravidla více delších přestávek během samotného školního roku. Zkrácení léta tak neznamená více strávených dnů v lavicích, ale pouze jejich jiné rozložení.

Jak vypadá rovnoměrné volno v praxi?

Ve státech jako Francie se osvědčil takzvaný rytmus 7+2, tedy zhruba sedm týdnů školy střídaných čtrnácti dny volna. Učitelé i žáci oceňují pravidelný restart bez extrémní únavy na konci školního roku. Země jako Německo nebo Nizozemsko navíc využívají tzv. odstupňované prázdniny po regionech. Díky tomu, že nemá celá země volno ve stejný týden, nedochází na začátku léta k dopravním zácpám a turistické služby fungují plynuleji.

Pro pracující rodiče má však tento model i odvrácenou stranu. Ačkoliv jim umožňuje vyrazit na rodinnou dovolenou mimo hlavní sezónu za nižší ceny, logisticky bývá náročnější. Hlídání či tábory totiž nemusejí plánovat jen na červenec a srpen, ale hned několikrát během celého roku.

ilustrační snímek

Kdy začínají letní prázdniny 2027?

Současná legislativa (školský zákon a vyhláška č. 16/2005 Sb.) stanovuje, že školní rok trvá od 1. září do 31. srpna. Běžná výuka končí 30. června.

  • Kdy začnou letní prázdniny 2027? Pokud nedojde k legislativní změně, vyučovací rok 2026/2027 skončí ve středu 30. června 2027 a prázdniny oficiálně vypuknou ve čtvrtek 1. července 2027.

Jakékoliv trvalé posunutí či zkrácení letních prázdnin by vyžadovalo změnu prováděcí vyhlášky, případně úpravu školského zákona. Vzhledem k tomu, že MŠMT zatím nepředložilo konkrétní návrh, zůstává stávající model pro nejbližší období plně v platnosti.

Jak byste upravili letní prázdniny?

celkem hlasů: 252
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