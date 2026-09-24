Do letošního ročníku se zapojilo přes 600 lidí. Při červnovém a červencovém týdnu odeslali účastníci téměř 1000 pozorování a zaznamenali přes 17 tisíc motýlů. Za tři roky projektu organizátoři získali údaje o téměř 60 tisíc jedincích.
Při letošním letním sčítání lidé zaznamenali výrazně méně například baboček admirálů. U dalších druhů se výsledky lišily podle období. Okáčů lučních a bojínkových ubývalo při jarních pozorováních, zatímco jejich letní výsledky mírně rostly. Za tři roky naopak přibylo pozorování například babočky bodlákové, babočky kopřivové nebo žluťáska řešetlákového.
Podle organizátorů zatím ze tří ročníků nelze určit, jak se početnost motýlů v Česku mění dlouhodobě. Výsledky jednotlivých let ovlivňuje počasí i to, zda termín sčítání připadne na období, kdy motýli právě létají. Delší řada pozorování má podle nich pomoci ukázat, které změny se opakují.
Údaje ze všech států Evropské unie.
Dlouhodobý pokles ale ukazují evropská data. Podle Evropské agentury pro životní prostředí klesl mezi lety 1991 a 2024 index početnosti 17 typických druhů lučních motýlů o 47 procent. Do dlouhodobého sledování přispívají údaje ze všech států Evropské unie.
„Víme, že motýlů dlouhodobě ubývá. Motýlí půlhodinka nám pomáhá sledovat, co se děje s běžnými druhy kolem nás. Samotné počítání ale nestačí. Pokud chceme motýly v krajině udržet, potřebují v ní mít kde žít,“ uvedla koordinátorka Motýlí půlhodinky ze Skupiny JARO Martina Skohoutilová.
|
Ptačí hodince se věnovalo 40 tisíc sčítačů, pozorováno bylo 800 tisíc ptáků
Při společném vyhodnocení jarních a letních pozorování připadalo na jednu půlhodinku v teplých částech Česka v průměru více jedinců i druhů než v mírně teplých a chladných oblastech. Mezi teplé oblasti patří například nížiny jižní Moravy, Polabí a dolního Poohří.
Nejčastěji pozorovaným druhem letošního ročníku i všech tří ročníků dohromady zůstává okáč luční. Letos byl nejčastější při letním sčítání, na jaře lidé častěji zaznamenávali okáče poháňkového a modráska jehlicového.