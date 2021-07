Doučovací kempy mají být příjemné, učit ale musí 8 hodin denně

„Bude tam týden. Vzali jsme volný termín, učení je tam po blocích s různým zaměřením. Já pevně doufám, že se něco naučí, bude tam i se spolužáky ze třídy, tak snad to bude vítězství pro všechny. Jede i na klasický tábor, takže by si mohl prázdniny užít a ještě se na nich dozvědět věci, které mu během distanční výuky unikly,“ říká Milena Drahokoupilová, která na doučovací kemp poslala svého syna ze šesté třídy.

Průběh letních doučovacích kempů se liší tábor od táboru. Základem ale je, aby se děti nejen něco naučily, ale také bavily. „Biflování“ lavicích by tak nemělo nikde nastat.

„Máme děti rozdělené do skupin, ideálně podle ročníků, který rodiče uvádějí v přihlášce. Během dne mají jednotlivé bloky, které odpovídají školním předmětům, je to například blok Cesta časem, pod kterým se skrývají aktivity vztahující se k dějepisu a podobně. Co jen jde, tak probíhá venku, zábavnou formou, aby to děti bavilo a učily se přirozeně. Zkouší si hodně věcí prakticky, objevují a podobně,“ vyjmenovává koordinátorka projektu z organizace SPORTJOY Tereza Staňková.



Na táborech děti dělají i pokusy v rámci fyziky či chemie a pořadatelé nezapomínají ani na pohyb. Nejen aby se děti něco naučili, ale aby po dlouhé distanční výuce byly aktivní, zvykly si na kolektiv a získaly režim. „Je léto, takže opravdu nechceme, aby ho proseděly v lavicích,“ dodává Staňková s tím, že lektoři jsou lidé, kteří běžně přes školní rok učí.

První turnus měl problémy s docházkou

Podmínky pro letní kempy stanovilo ministerstvo školství, které je i dotuje. O financování si mohli pořadatelé zažádat, ale podmínkou bylo několik pravidel. Například že musí vyučovat dohromady 40 hodin v pěti dnech po sobě, nebo dodržet minimální počet 15 dětí. Státní svátky na začátku měsíce ale pořadatelům zamotaly hlavy. Kvůli špatné docházce mohou mít s podmínkami pro poskytnutí dotace problémy.

„Museli jsme rychle shánět náhradníky. Patříme mezi jedny z největších organizátorů, kdy během léta pojmeme zhruba 2 800 dětí, takže jsme naštěstí měli náhradníků dost. Ale ne každý to tak má, menším pořadatelům to může způsobit nemalé problémy,“ říká koordinátorka Staňková.



Problémům, které souvisely s prodlouženým volnem, se snažili vyhnout v Jindřichově Hradci. Spolek Informační centrum pro mládež začal s kempy až od tohoto týdne. Pořádá celkem čtyři týdenní turnusy, které jsou tématicky zaměřené na matematiku, češtinu, digitální oblast a pohyb. Před vyhlášením termínů si udělali v regionu průzkum.

„Chtěli jsme se vyhnout tomu, abychom se kryly s jinými kempy a mohli tak pojmout co největší počet dětí, které se chtějí doučit některou z látek. Současně jsme si tím zjistili i zájem,“ popisuje předsedkyně spolku ICM Jindřichův Hradec Marcela Kubincová. „Děti tak chodí a doufám, že to bude i pokračovat,“ dodala.

Celkem čtyři turnusy jsou tématicky zaměřené na Český jazyk, digitální gramotnost a pohyb. První z nich se opakuje dvakrát. „Jmenuje se Staň se tvůrcem a je hodně kreativní, budou například skládat básničky a kombinujeme formální a neformální vzdělávání. Většinu aktivit se pro všechny turnusy snažíme uskutečnit venku, ale připravené máme obě varianty. Záleží také na aktuálním počasí,“ doplnila Kubincová.

Počty i pravidla jsou jasně daná, říká resort

Nemalými problémy může být ve výsledku nepřiznání dotace, které poskytuje ministerstvo školství. Podle mluvčí resortu Anety Lednová má vypsaná výzva jasná pravidla.



„Pokud se organizátorovi nepodaří naplnit potřebnou kapacitu alespoň 15 dětí, jedná se o porušení podmínek výzvy. Pevně však věříme, že takových případů bude naprosté minimum,“ vysvětluje Lednová.



Podmínky pro získání dotace Účelu poskytnuté dotace bude dosaženo realizací všech výše uvedených aktivit v rámci alespoň 4 uskutečněných letních kempů v období od 1. 7. do 31 .8. 2021. Letní kemp je určen pro nejméně 15 závazně přihlášených dětí, realizovaný v rozsahu minimálně 40 hodin, a to po dobu po sobě jdoucích 5 kalendářních dnů s možností nerovnoměrného hodinové rozložení v jednotlivých dnech. Dětem je v rámci dne poskytováno stravování a pitný režim (svačina – oběd – svačina).

Organizátorů letních doučovacích kempů je přes 400. V plánu je skoro šest tisíc kempů pro zhruba 100 tisíc dětí.



„V tuto chvíli, kdy letní prázdniny začaly teprve před několika dny, navíc zde byly také v minulém týdnu státní svátky, kdy mohli mít rodiče pro své děti dlouhodobě jiné plány, je příliš brzy na jakékoliv hodnocení,“ dodala.