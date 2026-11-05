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Nacher: Kvůli Letné neotočíme. Baví mě starost opozice a chvilkařů o naše voliče

Jiří Vachtl
  8:15aktualizováno  9:00

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Patrik Nacher (ANO) v rozhovoru pro MF DNES. (4. listopadu 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Vládní koalice podle místopředsedy Sněmovny Patrika Nachera (ANO) neustoupí z plánu na zrušení koncesionářských poplatků, i kdyby se příští neděli sešly na Letné statisíce lidí. „Pokud bychom změnili názor na základě demonstrací, tak by volby byly úplně zbytečné. Lidé nás s tím zvolili a my to teď naplňujeme,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Nacher.

Co jste říkal na stávku zaměstnanců ČT a rozhlasu kvůli vládnímu plánu na rušení poplatků, během které běžely archivní pořady a zprávy se četly z papíru?
Respektuju to, každý má právo na stávku a politikům to nepřísluší hodnotit. A možná bych jen sarkasticky dodal, že paradoxně spojila oba tábory a drželi jí palce jak zastánci poplatků, tak kritici. Zastánci tím, že na nás obě média vytvořila tlak, a odpůrci proto, že jim to vlastně vůbec nevadilo, naopak ocenili, že ČT nevysílá, protože se na ni stejně nedívají. Vlastně se tím tak ještě víc zviditelnil jeden z návrhů, o kterém mluvím od začátku, a tím je kombinace placení ČT a rozhlasu z rozpočtu v kombinaci s dobrovolností placení poplatků i nadále.

Ta dlažební kostka se oprávněně stává symbolem, jako se pro protistranu stává symbolem čas 4:36. Nevím, proč to někoho překvapuje.

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