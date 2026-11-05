Co jste říkal na stávku zaměstnanců ČT a rozhlasu kvůli vládnímu plánu na rušení poplatků, během které běžely archivní pořady a zprávy se četly z papíru?
Respektuju to, každý má právo na stávku a politikům to nepřísluší hodnotit. A možná bych jen sarkasticky dodal, že paradoxně spojila oba tábory a drželi jí palce jak zastánci poplatků, tak kritici. Zastánci tím, že na nás obě média vytvořila tlak, a odpůrci proto, že jim to vlastně vůbec nevadilo, naopak ocenili, že ČT nevysílá, protože se na ni stejně nedívají. Vlastně se tím tak ještě víc zviditelnil jeden z návrhů, o kterém mluvím od začátku, a tím je kombinace placení ČT a rozhlasu z rozpočtu v kombinaci s dobrovolností placení poplatků i nadále.
Ta dlažební kostka se oprávněně stává symbolem, jako se pro protistranu stává symbolem čas 4:36. Nevím, proč to někoho překvapuje.