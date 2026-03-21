Zdeněk Svěrák svůj projev pojal v odlehčeném duchu, když se s přítomnými rodinami rozloučil hádankou.
„Děti, jestlipak víte, jak se jmenuje strom, ze kterého se vyrábějí papírové kapesníky? No přeci smrk,“ uzavřel své vystoupení slovní hříčkou. Na jeho slova bezprostředně navázal organizátor Mikuláš Minář, který připomněl, že přesně za týden oslaví významné životní jubileum.
„Pane Svěráku vy máte rád ty hádanky: jestli vy pak víte, proč se tady sešlo tolik lidí? Je to úplně jasné, Zdeněk Svěrák shodou okolností slaví přesně za týden devadesáté narozeniny,“ zvolal Minář.
Neskončilo to však jen u konstatování, Minář si pro Svěráka připravil překvapení „Jistě všichni víte, co se sluší a patří - zazpíváme mu písničku,“ šokoval přítomného dramatika.
„A Zdeněk má narozeniny, my máme přání jediný, štěstí zdraví. Hlavně to zdraví!“ spustil dav více jak dvou set tisíc lidí oslavnou píseň umělci, který to záhy se smíchem okomentoval: „Tolik gratulantů jsem v životě neměl,“
Následně dostal i smrk srbský, který podle Mináře hodně vydrží a obdaroval jej i papírovými kapesníčky.