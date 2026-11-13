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Letnou opět zaplní demonstranti. Milion chvilek očekává největší protest v historii

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  10:29
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Lidé stojí s transparenty na pražském Staroměstském náměstí, kde probíhá...

Lidé stojí s transparenty na pražském Staroměstském náměstí, kde probíhá demonstrace spolku Milion chvilek proti návrhu vládní koalice na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. (25. října 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Demonstrace Ruce pryč od médií! na podporu České televize a Českého rozhlasu...
Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli...
Hesla na obranu nezávislých institucí dominují celému nedělnímu shromáždění....
Spolek Milion chvilek pro demokracii uspořádal v centru Prahy protestní...
19 fotografií
Pražská Letná se v neděli znovu promění v dějiště velkého protivládního protestu. Spolek Milion chvilek pro demokracii svolává demonstraci na obranu veřejnoprávních médií a očekává mimořádně vysokou účast. Podle organizátorů by mohlo jít dokonce o největší veřejné shromáždění v dějinách samostatné České republiky. Akce začne ve 14 hodin a server iDNES.cz z ní nabídne přímý přenos.

Tentokrát se hlavním tématem stane budoucnost České televize a Českého rozhlasu. Spolek chce demonstrací s názvem Letná proti 4:36 – Ruce pryč od médií upozornit na plánované změny ve financování veřejnoprávních médií, které podle něj mohou ohrozit jejich nezávislost. Čas 4:36 odkazuje na dobu, kdy Sněmovna dokončila první čtení návrhu, proti kterému Milion chvilek protestuje.

Lidé stojí s transparenty na pražském Staroměstském náměstí, kde probíhá demonstrace spolku Milion chvilek proti návrhu vládní koalice na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. (25. října 2026)
Demonstrace Ruce pryč od médií! na podporu České televize a Českého rozhlasu (25. října 2026)
Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli lidé na demonstraci, která má motivovat k účasti ve volbách. Vystoupil i šéf spolku Mikoláš Minář.
Hesla na obranu nezávislých institucí dominují celému nedělnímu shromáždění. (21. června 2026)
19 fotografií

Spolek formuloval tři hlavní požadavky. Chce stažení návrhu týkajícího se médií veřejné služby, omluvu za způsob projednávání některých zákonů a veřejnou diskusi představitelů vlády s občany.

Akce navazuje na protest na Staroměstském náměstí z 25. října. Záměr vlády zrušit koncesionářské poplatky a financovat média ze státních peněz kritizují spolu se studenty, zaměstnanci médií a opozicí také rektoři, představitelé církví či divadla.

Milion chvilek pod lupou. Kdo spolek vede, kdo ho financuje a kolik má členů

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v souvislosti s celodenní stávkou zaměstnanců ČT a ČRo už dříve pro iDNES.cz uvedl, že každý má právo demonstrovat. „Je to náš slib voličům i slib vlády. Ten prosadíme a neustoupíme od něj, protože bychom porušili volební slib,“ řekl.

Moje demonstrace byly také fajn, reagoval Okamura na stávku. Zrušení poplatků prosadí

Organizátoři se na očekávaný nápor lidí intenzivně připravují. Na místě chystají velké pódium, LED obrazovky a zázemí pro účastníky. Do organizace se zapojí stovky dobrovolníků, kteří budou pomáhat s navigací, bezpečností i dalšími praktickými záležitostmi. Pořadatelé počítají také s posílením antikonfliktního týmu.

Jak se dostat na demonstraci na Letnou 15. listopadu 2026

Dopravní podnik posílí tramvaje

Kvůli očekávanému velkému počtu účastníků bude v neděli posílena také městská hromadná doprava. Dopravní podnik vypraví dvě mimořádné tramvajové linky. Linka 40 bude jezdit mezi Červeným Vrchem a Palmovkou, linka 44 propojí Špejchar s Holešovicemi a Vltavskou. Cestující musí počítat s vyšším vytížením běžných spojů i možnými komplikacemi v okolí Letenské pláně.

Dvě nové tramvaje, posílené metro. Doprava na Letnou během demonstrace 15. listopadu

Řidičům se doporučuje se oblasti raději vyhnout. Vzhledem k očekávanému počtu lidí může být komplikované nejen parkování, ale také průjezd okolními ulicemi. Vhodnější je podle organizátorů využít záchytná parkoviště P+R a pokračovat městskou hromadnou dopravou.

Demonstrace má začít ve 14 hodin, organizátoři ale doporučují lidem dorazit alespoň o půl hodiny dříve. Na Letné počítají také se zvláštním sektorem pro rodiče s dětmi.

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