Opozice souzní s demonstranty, Hrad se zastává Babiše

Z ODS se demonstrace účastnil například Bohuslav Svoboda či Martin Kupka, z Pirátů pak například předseda Ivan Bartoš či pražský primátor Zdeněk Hřib.

Na Twitteru protest komentoval například šéf ODS Petr Fiala. „Vím, že se demonstrace zúčastnilo i mnoho členů ODS a dalších stran, a rozuměl jsem hlavnímu poselství: lidé chtějí změnu, chtějí dodržování pravidel právního státu, chtějí poctivou programovou politiku, chtějí zemi, která vítězí,“ reagoval.



Podle poslankyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové nemá být člověk, který vlastní média, velké firmy závislé na dotacích a on a jeho blízcí se potýkají s trestními kauzami, nemá se vůbec premiérem stát.



„Říká se tomu konflikt zájmů, v tom přesně Andrej Babiš je,“ komentovala Pekarová Adamová, která také na Letnou přišla. Podle ní je proto požadavek na odstoupení zcela na místě. S tím souhlasí i její stranický kolega Miroslav Kalousek. „Je ale lepší chybu napravit, než v ní setrvat,“ uvedl.

Spolek Milion chvilek vyzval na sobotní demonstraci na pražské Letné demokratické opoziční strany, aby se více otevřely veřejnosti, přišly s uskutečnitelnou vizí a posílily své volební šance koalicemi.

Mluvčí spolku Mikuláš Minář uvedl, že po ODS, TOP 09, lidovcích, STAN a Pirátech nechce společnou koalici, protože tak velká spolupráce by nefungovala. Do příštího roku by ale měly strany uvažovat o menších koalicích.



Babiše se naopak zastal Hrad. Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka by Babiš v žádném případě odstoupit neměl. „V demokracii rozhodují občané ve svobodných volbách,“ dodal.

Důvod k odchodu Benešové z ministerstva nevidí ani vicepremiér Jan Hamáček. „Co se týká pana premiéra, tam se nic nového nestalo a o jeho majetkových poměrech věděli voliči, když šli k volebním urnám,“ uvedl k požadavkům demonstrantů na Letné.



Demonstrace spolku Milion chvilek namířená právě proti Babišovi skončila na Letné zhruba po dvou hodinách. Podle organizátorů bylo na Letné více lidí, než v červnu. Odhadem až 300 tisíc lidí, tedy o 50 tisíc více než v létě. „Je skvělé, že lidi můžou vyjádřit svůj názor,“ reagoval Babiš.