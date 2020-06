Ruzyňské letiště po epidemii: příchod k odletům na poslední chvíli skončil

Kolik nyní zhruba odbaví letiště denně cestujících?

Letiště disponuje statistikami odbavených cestujících vždy za celý uplynulý měsíc. V tuto chvíli máme statistiku odbavených cestujících za duben a zatím předběžná čísla za květen. Za celý duben jsme odbavili přibližně pět tisíc cestujících, což je ve srovnání s loňským dubnem meziroční pokles o 99,6 procenta. V květnu jsem odbavili podle předběžných odhadů přibližně osm tisíc cestujících. Počty tedy meziměsíčně mírně rostly, a to díky postupně obnovovaným leteckým spojením. Citelnější nárůst počtu cestujících však očekáváme nyní v červnu, a to právě v souvislosti s přibývajícími obnovenými linkami.

Jak to je s obnovou pravidelných linek?

Letiště Václava Havla mělo v polovině června přímé letecké spojení do celkem čtrnácti destinací a do konce minulého přibyly ještě další tři destinace. Do konce minulého týdne tak mělo letiště znovu přímá letecká spojení do celkem sedmnácti destinací, která provozuje zatím celkem dvanáct leteckých společností. Tento týden přibývají opět další destinace, například Vídeň, Kyjev nebo Londýn.

A další vývoj?

Hlavním cílem letiště je obnovit primárně přímá letecká spojení do takzvaných klíčových destinací, což jsou velká významná evropská města, která zároveň fungují jako přestupní letecké uzly. Sem patří například Londýn, Frankfurt, Paříž, Amsterdam, Madrid nebo Vídeň. Máme vytipovaných 45 takových destinací. V současné době máme potvrzené letecké spojení do 25 z nich, což je více než polovina. Letecká spojení se obnovují postupně.



Dokážete odhadnout, kdy by se mohl provoz na letišti vrátit k normálu?

Letiště se již do normálu postupně vrací, nicméně jde zcela podle předpokladů a očekávání o velmi pozvolný návrat. Do konce tohoto roku očekáváme, že odbavíme pět milionů cestujících, příští rok by to podle stávajících prognóz mohlo být přibližně deset milionů cestujících. Na počty odbavených cestujících z roku 2019, tedy přibližně osmnáct milionů, se podle stávajících prognóz dostaneme v roce 2023. Jedná se však o momentální odhady, které se v závislosti na aktuálním vývoji situace mohou měnit.

Jak to nyní na letišti vypadá? Co se změnilo oproti době před koronavirem?

Na Letišti Václava Havla platí celá řada ochranných opatření, která mají zabránit riziku šíření nemoci a zajistit zdraví a bezpečnost cestujících. Mezi ty patří například zajištění bezpečných rozestupů, zvýšená dezinfekce všech frekventovaných prostor, instalace průhledných plastových bariér na odbavovacích a informačních přepážkách nebo opatření k eliminaci nadměrné kumulace cestujících. Velmi odpovědně letiště přistupuje také k edukaci všech svých zaměstnanců i cestujících. Cestujícím je v prostorách celého letiště k dispozici více než 250 nádob s dezinfekcí. Aby nemuseli přijít do kontaktu se zaměstnancem letiště, je žádoucí, aby cestující využili ke svému odbavení online aplikace a samoobslužná zařízení. I nadále platí doporučení pro cestující být na letišti přibližně dvě hodiny před odletem.

Jak by se nyní měli cestující na letišti chovat?

Zdraví a bezpečí cestujících je naší naprostou prioritou. Zavedli jsme proto na letišti přísná ochranná opatření, která spočívají především v provozních změnách, hygienických postupech a informovanosti. V této souvislosti musí cestující dodržovat v prostorách letiště jasně stanovená pravidla, například nosit roušku, udržovat bezpečné rozestupy nebo věnovat pozornost dostatečné hygieně rukou.

A co služby pro cestující, fungují již běžně restaurace a obchody?

S tím jak dochází k obnovování leteckých spojení, dochází také k postupnému otevírání provozoven na letišti, jako jsou restaurace, kavárny nebo obchody. V tuto chvíli jsou například znovu otevřené vybrané kavárny na Terminálu 1 i na Terminálu 2. Na druhém terminálu je také již otevřený duty free obchod v neveřejné části letiště nebo například prodejna kosmetické značky Rituals. Letiště Praha otevře v prvním červencovém týdnu svou vlastní restauraci Runway, která byla od ledna v rekonstrukci. I nadále zůstává otevřena prodejna potravin a lékárna.

Jaká opatření platí na palubách letadel?

To se nedá shrnout. Pravidla a opatření jednotlivých leteckých společností se mohou lišit, cestující by se měl dopředu informovat u své letecké společnosti.