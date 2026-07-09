VIDEO: V Praze přistál americký vládní letoun. Předvedl se v nových barvách

Podle serveru jde o vojenskou verzi Boeingu 757-200. Ve středu se krátce před americkým letounem měl objevit na pražském letišti také britský Airbus KC2 Voyager v barvách vlajky Spojeného království.
Server také uvedl, že americký letoun s označením 99-0003 přiletěl do Prahy po odletu ze Skopje. Web také zmínil zbarvení letadla. Patří totiž mezi první americké vládní stroje, které dostaly novou barevnou podobu prosazovanou Trumpem, ta nahrazuje tradiční světle modro-bílé schéma spojované s érou prezidenta Johna F. Kennedyho. Trump vsadil na odvážnější vzhled, kdy je spodní část trupu v tmavě modré barvě a od vrchní bílé poloviny letounu ji odděluje červený pruh.
Redakce iDNES.cz oslovila Řízení letového provozu ohledně podrobností. Mluvčí Richard Klíma však redakci sdělil, že neví, proč letoun v Praze je. „Je to pro nás letadlo jako každé jiné,“ uvedl Klíma.
Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő redakci řekl, že o žádné návštěvě z americké strany v Česku neví. Informaci ověří na protokolu, dodal.
Proč tedy americký letoun v Praze přistál, není jasné.