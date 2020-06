VIDEO: Virus už nás netrápí. Ruzyňským letištěm opět korzují cestující

Aktuálně funguje řada linek, zejména do Paříže, Frankfurtu, Bukurešti nebo Amsterdamu. Další letecká spojení z Prahy plánují české aerolinky zprovoznit během června a července. „Budou obnoveny lety do Vídně, Bruselu nebo Curychu a potom třeba v létě na řecké ostrovy,“ sdělila mluvčí pražského letiště Kateřina Pavlíková.

Upozornila, že lidé by měli věnovat pozornost jak českým pokynům pro létání, tak podmínkám v cílové zemi. Vláda rozhodla, že letadla ze zemí Evropské unie mohou od pátku přistávat na všech letištích v Česku, dosud to bylo možné jen v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech a Pardubicích.

Na letištích ale zatím zůstanou hraniční kontroly, opatření bude platit do konce června. Kabinet to v usnesení zdůvodnil tím, že při cestování letadly trvá závažná hrozba rozšíření epidemie koronaviru v Česku. Policie by měla kontroly na letištích provádět „flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace“, uvádí schválený materiál.

Vzhledem ke zlepšování situace zejména v Evropě kolem pandemie koronaviru už téměř žádný strach z cestování letadlem nepanuje.

Chce to klid

„Přehnané obavy z nákazy nemám,“ uvedl v anketě iDNES.tv muž mířící do keňského Nairobi s přestupy ve Frankfurtu a Londýně. „Jedu za prací, po příletu půjdu standardně do karantény,“ dodal.

Většinu lidí netrápí ani uzavřený prostor letadla, který lze vzhledem k cirkulaci vzduchu a většímu počtu lidí vnímat jako zvýšené riziko. „Vzhledem k tomu, že se podle pravidel všude musí nosit masky, tak je to relativně bezpečné,“ myslí si cestující do Bělehradu.

První dopravci obnovili na pražském letišti na začátku května, kdy aerolinky Eurowings spustily lety do německého Düsseldorfu. Později začal do nizozemského Amsterdamu denně létat dopravce KLM. Vedle toho na letišti bez přerušení fungují spoje do běloruského Minsku od společnosti Belavia a do bulharské Sofie od Bulgaria Air.

České aerolinie (ČSA) začaly s obnovou provozu 18. května po více než dvouměsíční pauze kvůli koronaviru. První letecké spoje mířily z Prahy do Amsterdamu, Paříže a Frankfurtu nad Mohanem. Seznam obnovených linek i plán zprovozňování dalších spojení letiště průběžně doplňuje na svých stránkách.

Smartwings spustí lety až do 19 destinací ve Středomoří, ČSA pak vedle dalších tří obnovených linek budou nově létat do Londýna. Tato linka bude nová, původně ji ČSA zrušily na konci loňského roku. S novinkou přišel také nízkonákladový Wizzair, cestující se napřímo dostanou do albánské Tirany.

Aktuálně stále platí opatření zákazu vstupu na území České republiky pro všechny přilétající cizince, s výjimkou těch s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR. Nově mohou na území ČR vstoupit také po splnění platných podmínek občané EU prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole.

Opuštění Česka není nijak omezeno. Při návratu do ČR se lidé musí prokázat nedávným negativním testem na koronavirus nebo absolvovat čtrnáctidenní karanténu.