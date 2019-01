Trojice opilých Čechů zdržela let do Barcelony, musela zasáhnout policie

Podle tiskové mluvčí cizinecké policie Kateřiny Rendlové se tři lidé v letadle začali chovat agresivně, byli proto vyvedeni z letadla. Při jejich vzpouře nebyl nikdo zraněn a nedošlo ani k žádnému poškození stroje. “Šlo o dva muže a jednu ženu ve věku 40, 42 a 51 let,“ řekla Rendlová.

Policejní mluvčí potvrdila, že trojice byla opilá, nicméně, když do letadla vstoupili policisté, nakonec se pasažéři uklidnili a dobrovolně opustili letadlo. Policejní zásah takt trval jen několik vteřin.

Chování opilých cestujících nakonec policisté nevyhodnotili jako porušení zákona, všichni tři tak byli brzy po zásahu policie propuštěni na svobodu. Šlo tedy pouze o vyloučení z přepravy, na které mají aerolinky v případě nutnosti právo.

„V letadle z Prahy do Barcelony byli zaznamenáni agresivní cestující,“ řekl pro iDNES.cz tiskový mluvčí Letiště Václava Havla Roman Pacvoň. Letadlo, které se už připravovalo na dráhu k odletu se muselo vrátit zpátky na své stanoviště, kde zasáhla cizinecká policie.

K incidentu došlo podle Pacvoně mezi půl jednou a jednou hodinou odpoledne. Po zásahu policie se podařilo znovu letadlo připravit k odletu do cíle.

Jestli letecké společnosti vznikly nějaké škody zatím není jasné. „Případ ještě prošetříme a rozhodneme se o dalších krocích,“ řekl pro iDNES.cz tiskový mluvčí ČSA Daniel Šabík. Problémy by mohli mít například cestující, kteří mají v Barceloně plánovaný přestup na další let. Pokud by své lety nestihli, mohli by po společnosti požadovat náhradu, ta by potom mohla peníze vymáhat po vinících zpoždění. Celková škoda by se mohla vyšplhat až k několika desítkám tisíc korun.