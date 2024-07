KOMENTÁŘ: Letištní zavazadlové peklo. Proč chaos na Ruzyni přesáhl obvyklé meze

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Když člověku na dvou ze tří dovolených rozmlátí letecký dopravce kufry, začne se jeden téhle fáze zaslouženého volna a odpočinku docela bát. Jak si to mohou dovolit, říká si. Když v minulých týdnech stovkám lidí nepřijely kufry s léky nebo třeba klíči od domova vůbec – s vysvětlením, že do zítra to snad personál letiště roztřídí a doveze – musela to být bezmoc a vztek o řády horší, píše vedoucí plzeňské redakce MF DNES Martin Polívka.