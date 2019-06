Autobus na letiště přestává stačit. Vlak sem ale pojede nejdřív za 10 let

Jak na pražské letiště ● Ve špičce jedou autobusy ze stanice metra A Nádraží Veleslavín k letištním terminálům každé tři minuty. ● Nejhorší doba pro cestu na letiště je dopoledne zhruba od 9.30 do 13 hodin a pro cestu z letiště od 11 do 16 hodin, kdy jezdí nejvíc lidí. ● Problematický je i večerní provoz do města po 21. hodině až do půlnoci, kdy přilétá mnoho letadel, ale provoz ve městě je slabý. ● Letiště s městem spojují i noční linky 907 a 910.