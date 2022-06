Spoj Praha-Brusel stačit nebude, vláda měla dělat víc, vzkazují europoslanci

„Současné spojení je absolutně nedostatečné. Denně budou do Bruselu létat desítky úředníků, ceny letenek už teď dosahují vysokých částek a stát tak zaplatí mnohem víc, než kdyby se s ČSA domluvil,“ uvádí místopředsedkyně evropského parlamentu Dita Charanzová (ANO).

S jejími slovy souhlasí i Mikuláš Peksa, europoslanec za vládní Piráty. „Samozřejmě dva lety nestačí a je to problém,“ konstatoval politik. Dle jeho slov se ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek další možnosti dojednat pokoušel.

„Bohužel premiér a ministr financí tuto snahu zřejmě nevzali za svou,“ dodává Peksa.

Z Prahy do Bruselu aktuálně přímo létají Brussels Airlines a Ryanair. Bruselské aerolinky přes léto nabízí jeden odpolední let z Prahy do Bruselu a v obdobný čas v opačném směru. Nízkonákladový Ryanair létá v obou směrech brzy ráno, nicméně z letiště Charleroi vzdáleném od Bruselu 60 kilometrů. Brussels Airlines využívají letiště Zaventem asi deset kilometrů autem od centra metropole, tedy zhruba polovinu vzdálenosti Letiště Václava Havla od centra Prahy.

Nadšen ze současné situace není ani europoslanec a bývalý ministr Alexandr Vondra. „Je to tragédie a absolutně nedostatečné. Já si pamatuju, jak před covidem těch letů bylo osm tam a osm zpátky,“ popsal.

Podle něj bude nejdůležitější „přežít“ první dva týdny v červenci. „Pak začíná doba diplomatických dovolených, tam se toho moc dít nebude. Ale je důležité, aby od konce srpna a začátkem září tady něco bylo,“ doplnil.

Zrušené lety a problémy aerolinek

Dříve do Bruselu létaly i České aerolinie. Ty ovšem v rámci úspor linku v dubnu zrušily. A následná jednání se Smartwings, jež jsou majitelem ČSA, o zprovoznění spojení po období půlročního předsednictví úspěch nepřinesla.

„Pro ČSA zatím není ekonomicky odůvodněné zavést pravidelnou linku do Bruselu a konkurovat na ní společnostem, které obdržely od svých vlád podporu v době covidové pandemie,“ uvedl již dříve pro Hospodářské noviny majitel Smartwings Jiří Šimáně.

Úřad vlády se pokoušel jednat také s Brussels Airlines. „Máme jen zprostředkované informace, že z jejich strany by mělo dojít k navýšení kapacity sedadel v červenci a k posílení letů od září,“ uvedl pro iDNES.cz Marek Zeman, mluvčí ministra pro evropské záležitosti.

Zda se však podaří navýšit počty letů, je otázkou. I tento dopravce totiž zápolí s přetížením svých zaměstnanců.

Ministerstvo dopravy odhaduje, že mezi Českem a Bruselem bude během následujícího půl roku kvůli předsednictví cestovat 80 tisíc lidí. Zeman v této souvislosti dodal, že Česko nepotřebuje výhradně linku Brusel-Praha, ale obecně linky se všemi metropolemi. „Budou sem létat i lidé z jiných měst,“ podotkl s tím, že otázkou možného posílení kapacity vládních letadel se bude zabývat také ještě kabinet.

Chybí přímý vlak

Oslovení europoslanci a europoslankyně uvádí, že na cesty nyní využívají nejčastěji leteckou dopravu. Ekologičtější variantu by nicméně uvítali. Bohužel zatím není k dispozici.

„Hrozně rád bych jezdil vlakem, ale mezi Prahou a Bruselem neexistuje dobré železniční spojení. Zatím to jde asi za 13 hodin a s několika přestupy, kdy jsou často vlaky odřeknuty nebo zpožděny tak, že přípoje ujedou,“ komentoval Peksa.

Podobně se vyjádřila i europoslankyně Martina Dlabajová (ANO). „Jsem nucena tento způsob přepravy (létaní - pozn. red.) využívat proto, že jiná varianta, která by splnila časové nároky a zároveň by po sobě zanechala menší ekologickou stopu, zatím k dispozici není. Je to škoda,“ komentovala politička.

Nedotažené možnosti

Přímý vlak Praha-Brusel byl přitom v plánu. Poprvé se o spojení hovořilo už za dob prvního českého předsednictví. Jasné kontury dostalo minulý rok. Nizozemský start-up European Sleeper ve spolupráci s RegioJetem avizoval, že první vlaky pojedou letos v létě.

„Bude se jednat o noční spoj vyjíždějící v podvečerních hodinách z Prahy přes Drážďany a Berlín, do Amsterdamu a Bruselu, kde bude mít dopolední příjezd – ideální pro jednání například u evropských institucí,“ uvádí RegioJet na svých stránkách.

Ze spoje ale nakonec sešlo. „Zájem o provozování této linky samozřejmě máme, avšak dali jsme v této době přednost jiným novým projektům. Spojení spustíme, až bude dávat ekonomický smysl,“ sdělila Tereza Ptáčková, manažerka mezinárodních projektů RegioJetu.

České dráhy dle vyjádření možnost přímého vlaku v souvislosti s předsednictvím prověřovaly. „K jeho zavedení v současné chvíli nedojde z důvodu plánovaných výluk a nedostatečné kapacity dráhy pro nové spojení na tratích v zahraničí,“ zdůvodnil mluvčí Petr Šťáhlavský.

Z dalších možností ještě zbývá přímý autobus, který nabízí vícero společností. Vláda jednala i o obnovení přímých letů ČSA. K dohodě ale nedospěly, zjistil server Aktuálně.cz. Pro společnost zajištění pravidelných letů údajně nebylo výhodné, vláda na druhou stranu nepřistoupila na objednání nepravidelných letů.