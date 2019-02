Stát chce investovat přes půl miliardy korun do ochrany menších letišť

Na letišti v Karlových Varech, odkud se mimo jiné létá třeba i do Moskvy či do Tel Avivu, doposud musí kontrolovat palubní vstupenky a pasy „živý“ zaměstnanec. Nově to zastane automat, a navíc cestujícímu naskenuje obličej a porovná s databází hledaných. Kontrola tak bude rychlejší, hladší a pro pasažéry komfortnější.

Vláda bude schvalovat plán lepší ostrahy menších mezinárodních letišť, která ve srovnání s pražskou Ruzyní zůstávala trochu stranou.

„Tento projekt navazuje na projekt k zajištění zvýšení bezpečnosti na Letišti Václava Havla Praha. Realizací navrhovaných opatření dosáhneme stejného bezpečnostního standardu na všech veřejných letištích s mezinárodním provozem, což bude mít také přínos pro oblast vyšetřování organizovaného zločinu a pátrání po hledaných osobách,“ vysvětluje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Čtyři bezpečnější letiště

Celé to bude stát 585 milionů korun ze státního rozpočtu a regionální letiště budou bezpečnější už od roku 2020. Nové zaměstnance však kvůli tomu nebude nutné přijímat.

Plán se týká čtyř letišť – Brna, Ostravy, Pardubic a Karlových Varů. „Co se týká dopadu na cestující, tak jich se týká automatická kontrola při vstupu do neveřejných prostor,“ říká jednatel Letiště Karlovy Vary, s. r. o., Jiří Pos.

Každé letiště dostane například systém detekce radiačního záření. Dál bude mít nový kamerový systém s detekcí obličejů. Zvýší se ostraha kolem areálů letišť a personál bude cvičit společně s bezpečnostními složkami. Kontrola pasů a palubních vstupenek bude automatická. Počítač bude kontrolovat i registrační značky aut pohybujících se v letištním areálu.

Zatímco šéf karlovarského letiště Pos mluví o větším komfortu a zrychlení pro cestující, mluvčí pardubického letiště Zuzana Hooper připouští i opak. „Znamená to instalaci většího množství kamer a zařízení pro identifikaci cestujících z takzvaných třetích zemí. Tato opatření mohou zpomalit proces odbavení,“ odpověděla Hooper.

Určitě nepřibude pro pasažéry žádná bezpečnostní kontrola navíc, protože mezinárodní standardy už musejí letiště splňovat teď.

Platí i na menších letištích, že do neveřejné části k branám a k letadlům se dostanou jen cestující s letenkou poté, co projdou magnetickým rámem a zavazadla projedou rentgenem.

Tato letiště jsou nesrovnatelně menší než to ruzyňské, neodbavuje se zde víc letadel najednou a všechny kontroly se odehrají na pár metrech.

Propojení s databází zločinců

Nejdražší položkou projektu bude systém pro rozpoznání obličejů cestujících. Vyplývá to ze smlouvy v registru smluv na zařízení již fungující na Letišti Václava Havla v Praze. Policie za něj předloni zaplatila 85 milionů korun. Ze smlouvy se dá i částečně poznat, jak systém funguje.

Dokáže jednak porovnat procházející cestující s obličeji například hledaných zločinců a propojen je i s databází Interpolu. Zároveň umožňuje vyhledávání zpětně. Vyhodnotí například i vložené fotografie z bezpečnostních kamer.

O opatřeních na zvýšení bezpečnosti čtyř mimopražských mezinárodních letišť mluvil před rokem premiér Andrej Babiš: