Karlovarské letiště převezme stát, využívat ho budou záchranáři i armáda

Převod letiště od Karlovarského kraje státu bude bezúplatný. Podmínkou kraje k tomu bylo zachování civilní dopravy na letišti, zároveň ho však začne využívat i armáda. Ministerstvo obrany v této souvislosti počítá s modernizací vzletové a přistávací dráhy. V plánu je její prodloužení a rozšíření tak, aby letiště mohlo být využíváno i spojenci z NATO.
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Jednání začala. Karlovarské letiště má do konce roku převzít stát
Novinkou bude na letišti také stanoviště letecké záchranné služby, které bude provozovat právě armáda. Vláda v pondělí rozhodla, že po roce 2028 bude v Čeku 11 stanovišť letecké záchranné služby, přičemž mezi nimi nově i služba pro Karlovarský kraj.
Záměr převedení letiště už před dvěma týdny schválili zastupitelé Karlovarského kraje. Převod letiště je podle zástupců kraje v plánu ještě letos.
Převodem letiště se ministerstvo i kraj zabývaly od konce dubna, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) při návštěvě v Ázerbájdžánu řekl, že stát pomůže kraji s rozšířením a prodloužením přistávací dráhy. Vedení kraje tehdy uvedlo, že by chtělo, aby se Letiště Karlovy Vary stalo vojenským letištěm s civilním provozem.
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Ztrátové karlovarské letiště převezme armáda, odsouhlasili zastupitelé kraje
Letiště Karlovy Vary loni hospodařilo se ztrátou přes 31 milionů korun, odbavilo 18 051 cestujících, což byl proti roku 2024 pokles o polovinu. V minulosti prošlo letištěm i rekordních zhruba 104 tisíc cestujících ročně a společnost hospodařila s téměř jedenáctimilionovým ziskem.
Počty pasažérů začaly klesat po roce 2014, kdy byly výrazně omezeny až zcela zrušeny lety do Ruska. Další pokles zájmu přinesla covidová pandemie v roce 2020. Tehdy prošlo letištěm zhruba 17 200 pasažérů a letiště hospodařilo se ztrátou 18 milionů korun.
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3. května 2026