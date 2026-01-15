Obrana schválila modernizaci letiště v Čáslavi, vzlétat odtud budou letouny F-35

Autor: ,
  19:11
Kolegium ministra obrany Jaromíra Zůny odsouhlasilo modernizaci letiště v Čáslavi za 5,33 miliardy korun bez DPH. Před podpisem smlouvy by měla zakázku projednat vláda. Kolegium schválilo také výstavbu nového garážového dvora v Jincích za 848,4 milionu korun bez DPH. O obou zakázkách úřad ve čtvrtek informoval na svém webu.
Na elitní základně taktického letectva v Čáslavi začal tradiční Den otevřených...

Na elitní základně taktického letectva v Čáslavi začal tradiční Den otevřených dveří. (17. května 2025) | foto: Lubomír Světnička, natoaktual.cz

Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)
Letouny Gripen odlétají z mateřské čáslavské základny na čtyřměsíční misi v...
Americké letouny F-35 Lightning II na vojenské základně na Portoriku (30....
Americké letouny F-35 Lightning II na vojenské základně na Portoriku (30....
13 fotografií

Modernizace základny taktického letectva v Čáslavi, odkud by měly v budoucnu vzlétat letouny F-35, je podle ministerstva nezbytná pro její další provoz.

Zajistí ji sdružení firem zastoupené vedoucím společníkem HOCHTIEF Infrastructure. Smlouvu chce ministerstvo uzavřít do konce března, stavební práce a následná certifikace letiště včetně kolaudace stavby jsou naplánovány na dva roky.

„Modernizace letištní infrastruktury by měla začít letos na jaře, týkat se bude mimo jiné demolice a výstavby nové vzletové a přistávací dráhy a pojezdových ploch,“ uvedl úřad.

Nákup stíhaček F-35 je rozhodnutá záležitost, prohlásil Havlíček

Dráha podle něj nebyla rekonstruována několik desetiletí. Modernizace je nutná pro zabezpečení plnohodnotného provozu letecké techniky české armády i ostatních zemí Severoatlantické aliance. „Při splnění daných podmínek bude možné žádat NATO o refundaci výdajů do výše 1,6 miliardy korun,“ podotklo ministerstvo.

Garážový dvůr v Jincích má sloužit k parkování nově pořizované moderní techniky včetně pořizovaných houfnic. V Jincích sídlí 13. dělostřelecký pluk, mezi jeho techniku patří například houfnice Dana, které by měly ve výzbroji české armády postupně nahradit francouzské houfnice Caesar.

Zůna se kaje na videích s Fialou: Na Ukrajinu nejedu, F-35 koupit nemusíme

Prostory nabídnou parkování pro více než 60 kusů velké techniky, sloužit mají i k její údržbě. Zakázku ve výběrovém řízení vyhrálo sdružení společností Metrostav CZ a MARHOLD. Doba výstavby je plánována na necelé dva roky.

Obě zakázky projednal loni na začátku prosince sněmovní výbor pro obranu. Navržené usnesení, podle kterého měli vzít poslanci informace o plánovaných zakázkách na vědomí, výbor nepřijal. Nepodpořili ho zákonodárci tehdy nastupující vládní koalice ANO, SPD a Motoristů.

23. prosince 2025
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Blíží se hlasování o důvěře vládě. Poslanci o tom jednají rekordně dlouho

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Třetím dnem pokračuje jednání Sněmovny před hlasováním o důvěře kabinetu Andreje Babiše. Hlasovat se o ní má ještě dnes, do debaty je v tuto chvíli přihlášeno ještě dvanáct poslanců. „Vláda s...

15. ledna 2026  11:18,  aktualizováno  19:53

„Mučednická“ Madurova ochranka se vrátila v urnách. Kuba vzdávala hold

Vojáci i civilisté vzdávají v kubánské Havaně hold vojákům zabitým při...

Na Kubu se ve čtvrtek vrátily pozůstatky 32 jejích občanů, kteří zemřeli 3. ledna při vojenské operaci USA ve Venezuele. Kubánští vojáci a agenti tajných služeb byli součástí ochranky venezuelského...

15. ledna 2026  19:29

Sedmdesátiletý řidič v Českém Krumlově sjel ze srázu. Nehodu nepřežil

ilustrační snímek

Při nehodě v Českém Krumlově ve čtvrtek zemřel sedmdesátiletý řidič. Vozidlo se přetočilo na střechu poté, co muž sjel ze srázu. Pravděpodobnou příčinou nehody byla náhlá zdravotní indispozice...

15. ledna 2026  19:23

Eskalátory metra se mění v past. Dopravní podnik vysvětlil, proč se náhle zasekávají

Dopravní podnik varuje ve stanici metra Anděl před opakující se poruchou...

Pražské metro bojuje s „tradičním“ zimním nepřítelem. Cestující trápí opakované výpadky jezdících schodů, které se kvůli nečistotám z ulic zastavují i několikrát během jediné jízdy. Situace je o to...

15. ledna 2026  19:20

Obrana schválila modernizaci letiště v Čáslavi, vzlétat odtud budou letouny F-35

Na elitní základně taktického letectva v Čáslavi začal tradiční Den otevřených...

Kolegium ministra obrany Jaromíra Zůny odsouhlasilo modernizaci letiště v Čáslavi za 5,33 miliardy korun bez DPH. Před podpisem smlouvy by měla zakázku projednat vláda. Kolegium schválilo také...

15. ledna 2026  19:11

Resort nevymáhá po Agrofertu dotace, prý chybí analýza. Alibistické, reaguje Výborný

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ještě nezačal vymáhat po holdingu Agrofert vrácení dotací z doby, kdy byl vlastník koncernu, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, ve střetu zájmů. O vymáhání...

15. ledna 2026  9:23,  aktualizováno  18:57

Putin si postěžoval na chování těch, kteří právem silnějšího chtějí diktovat ostatním

Ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu účastní ceremonie přijetí...

Vztahy Ruska s evropskými zeměmi by mohly být lepší, řekl ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin při slavnostním přebírání pověřovacích listin od velvyslanců tří desítek zemí. Ceremonie se...

15. ledna 2026  17:26,  aktualizováno  18:52

Babiš poslal Hřiba na léčení. Dostal i otázku, zda je Okamura pošuk

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Projednání písemné...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš při premiéře ústních interpelací v tomto volebním období poslal předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, ať se jde léčit. „Kdy České republice vrátíte 7,5 miliardy korun, o...

15. ledna 2026  14:55,  aktualizováno  17:59

Macinka chce pomoct uklidnit situaci s Grónskem. Postoj USA zná, vyslechne Dány

Nový český ministr zahraničí Petr Macinka v Bratislavě (16. prosince 2025).

Ministr zahraničí Petr Macinka plánuje hovořit o situaci kolem Grónska s dánskými diplomaty. Sdělil, že setkání se uskuteční velmi brzy a na toto téma bude určitě hovořit i se svým dánským protějškem...

15. ledna 2026  17:56

Ukrajina je vděčná za pokračování muniční iniciativy, řekl Pavel ve Lvově

Petr Pavel se při návštěvě Ukrajiny zúčastnil pietního aktu na Lyčakivském...

Český prezident Petr Pavel je na Ukrajině. Schůzkou s představiteli místní správy v západoukrajinském Lvově ve čtvrtek zahájil svou třetí návštěvu Ruskem napadené země od nástupu do funkce hlavy...

15. ledna 2026  14:16,  aktualizováno  17:33

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

Laurel s Hardym? Rytíř Sedmi království vrací do seriálového světa Hry o trůny vtip

Premium
Peter Claffey v seriálu Rytíř Sedmi království

Na seriálový fenomén Hra o trůny, kterým HBO oblažovalo televizní fanoušky mezi lety 2011 a 2019, pomalu sedá prach. Nyní se ale zdá, že to nejlepší z něj znovu ožije. Příslibem je šestidílný počin...

15. ledna 2026

Standardní domácnost, psi vyhublí na kost, zaznělo u soudu. Manžele viní z týrání

Při odebírání původním majitelům byli oba dlouhodobě týraní psi kost a kůže....

S dvojicí obžalovanou z týrání psů pokračovalo ve čtvrtek líčení u plzeňského okresního soudu. Manželé je neočkovali, nezajišťovali jim dostatek jídla a vody, dva stafordští bulteriéři byli vyhublí...

15. ledna 2026  16:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.